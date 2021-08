Glass ceiling, il limite invisibile alla carriera delle donne

Il cosiddetto soffitto di cristallo è un fenomeno per cui le lavoratrici non possono far progredire la propria carriera oltre un certo livello. Per una reale parità tra i sessi, è necessario romperlo

L’articolo 37 della Costituzione italiana riguarda la regolamentazione del lavoro femminile. La parte iniziale recita così: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [...]».

In linea teorica, quindi, uomini e donne dovrebbero avere le stesse opportunità di carriera e identiche remunerazioni - a parità di mansione-, ma la situazione attuale dimostra il contrario.

Le donne, ancora oggi, vivono una situazione lavorativa tutt’altro che rosea: oltre al gender pay gap (ovvero il divario salariale tra uomini e donne, a parità di ruolo), devono infatti affrontare discriminazioni dovute alla maternità, sia durante lo svolgimento del proprio lavoro che in fase di colloquio, nonché fare i conti con il fenomeno del glass ceiling.

Glass ceiling, un fenomeno che colpisce solo le donne

Glass ceiling significa, letteralmente, “soffitto di cristallo” e indica, simbolicamente, il limite oltre il quale una lavoratrice non può spingere la propria carriera.

Raggiunto un determinato livello nel proprio lavoro, infatti, la lavoratrice si trova bloccata: la sua carriera non potrà progredire oltre.

Una donna, così, non potrà mai raggiungere i vertici e avere un ruolo di prestigio.

Si parla di “soffitto di cristallo” in quanto la differenza di trattamento è sotto gli occhi di tutti: chi si trova ad un livello superiore può vedere la condizione di chi si trova ad un livello inferiore, e viceversa, ma la barriera rimane, granitica.

Tale situazione si verifica a causa di vincoli discriminatori di natura culturale, sociale e psicologica: a livello di legislazione, infatti, è una condizione che non dovrebbe verificarsi.

Culturalmente, ciò avviene perché le donne vengono associate alla cura, al supporto familiare, sono legate al welfare; quando una donna si discosta da questa visione, quindi, non viene vista di buon occhio, anzi, il più delle volte viene osteggiata.

Le ultime statistiche a riguardo, sottolineano come, nei ruoli dirigenziali, vengano preferiti gli uomini, tanto che tali posizioni sono rivestire, solamente, dal 3% delle donne.

Donne ai vertici, le difficoltà di chi fa carriera

Oggi, alcune (poche) donne sono riuscite a rivestire ruoli di potere, ma anziché riconoscere loro il merito di aver raggiunto il successo, queste vengono, generalmente, criticate, giudicate, guardate con sospetto.

Questo è un chiaro esempio dello stampo culturale che porta a vedere come “anomala” una donna determinata e sicura di sé.



Un esempio lampante è quello di Hillary Clinton, prima donna candidata alle presidenziali del 2016.

La principale critica che le venne mossa fu l’essere eccessivamente ambiziosa e, quindi arrogante.

Condizione che una donna non può permettersi, dato che intacca l’idea, radicata nell’immaginario comune, del femminile come espressione di dolcezza e dedito all’accudimento.

L’attenzione all’ambizione di Clinton proseguì durante tutta la campagna elettorale.



Anche Alexandria Ocasio-Cortez, nota deputata statunitense, ha dovuto scontare la “colpa” di essere attraente: la sua preparazione e competenza, infatti, sono state spesso sminuite e messe in discussione, in virtù del fatto che una donna così bella non potesse, nel contempo, essere capace e intelligente.



Anche in Italia abbiamo un esempio calzante: Chiara Ferragni.

Valida imprenditrice, ha raggiunto il successo in giovane età ritagliandosi un suo spazio nel mercato.

Inoltre, è riuscita a conciliare perfettamente lavoro e famiglia; ciò è avvenuto anche grazie al supporto del marito, Fedez, che l’ha supportata nel portare avanti la sua carriera.

Conscia del suo valore e delle sue capacità, mette in evidenza un modo nuovo di essere donna: non sottomessa al marito, né remissiva.

Questo, nel migliore dei casi, viene percepito dai più come “strano”, quando non colpevole: inconcepibile che una madre non si immoli alla famiglia.



Tale tema è ben approfondito nel bestseller “Invisibili” di Caroline Criado Perez.



Il fenomeno ha suscitato l’interesse del The Economist, che nel 2013 ha realizzato il Glass-Ceiling Index; questo indice, seguendo parametri specifici, misura quali siano i Paesi in cui le donne ricevono un trattamento equo a livello lavorativo.

I dati provengono da un campione rappresentativo di 29 Paesi.

Rompere il glass ceiling grazie ad un diverso punto di vista

Ovviamente, non si può ribaltare la condizione attuale dall’oggi al domani, ma è possibile operare su più fronti, per arrivare ad infrangere questa barriera.

Se il fenomeno del glass ceiling ha una forte componente socio-culturale, è proprio a quel livello che è necessario apportare dei cambiamenti.



Culturalmente, è necessario abbattere il condizionamento per cui “gli uomini sono più autorevoli delle donne”.

Le differenze di approccio al lavoro di uomini e donne sono complementari e possono rappresentare un marcia in più per il successo di un’impresa.

Ci sono studi che hanno rilevato come la presenza di diversi generi nell’organico aziendale, nonché l’avere delle donne tra i dirigenti abbia una ricaduta positiva nel lungo periodo, incrementando il reddito operativo dell’azienda.



Socialmente, è fondamentale migliorare il welfare, allungando il congedo di paternità e aumentando la retribuzione durante il congedo parentale.

In tal senso, i Paesi del Nord Europa si dimostrano all’avanguardia: in Norvegia, ad esempio, i padri possono usufruire di quasi un anno di congedo, con 46 settimane pagate al 100% o 56 settimane all'80%.

In Svezia, invece, ogni genitore ha diritto a 12 mesi di congedo da condividere; devono, però, utilizzare almeno due mesi a testa.

Il risultato, secondo Glass-Ceiling Index, è che questi Paesi hanno raggiunto un ottimo livello per quanto riguarda l’occupazione delle donne; particolarmente virtuosa la Svezia, con l’80% di aumento della manodopera femminile.



Il primo passo, comunque, è riconoscere l’esistenza del problema, iniziando a lavorare sui pregiudizi (anche inconsci) inculcati.