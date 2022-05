Harmonic Innovation Hub: l'innovazione del Mediterraneo parte dalla Calabria

È in via di realizzazione l’Harmonic Innovation Hub, un ecosistema di start up per l’innovazione sito a Tiriolo (Catanzaro) e sviluppato su iniziativa di Entopan (provider integrato di Innovazione che accompagna diverse realtà a ridefinirsi in ottica di Open Innovation e Digital Transformation) per essere al servizio dei fabbisogni di transizione e crescita sostenibile dell’Italia, nella fattispecie della macroarea del Mediterraneo e del Medio-Oriente. Una struttura di 20mila mq coperti ed altrettanti scoperti, operativo dal secondo semestre del 2023.

Il progetto prevede un ulteriore partner strutturale: Plug and Play, piattaforma di Open Innovation con un network di più di 530 Corporate partner e oltre 2500 startups accelerate solo nel 2021.

Le dichiarazioni di Plug and Play

“Abbiamo subito condiviso la visione di creare un ecosistema di startup in Calabria tramite l’Harmonic Innovation Hub. Il talento è democratico, distribuito ovunque, ma le opportunità non lo sono, per questo costruire l’ecosistema è fondamentale e serve questo tipo di ambizione che il progetto dell’Harmonic Innovation Hub ben esprime”. Queste le parole di Andrea Zorzetto, Managing Partner di Plug and Play Italy, una volta ufficializzata la partnership. Uno stimolo e una voglia di costruire, quella di Plug and Play, che troverà quindi nell’attività dell’Harmonic Innovation Hub opportunità di crescita nell’area del Mediterraneo per le start up parte del proprio ecosistema.

L’obiettivo dell'Harmonic Innovation Hub

L’obiettivo dei primi 4 anni dell’hub è ambizioso ma giusto: partecipare e favorire la crescita di almeno 250 start up italiane e non, amplificando e accelerando così la ricaduta positiva a livello sociale e industriale che le loro innovazioni possono generare. Tali progetti di innovazione, se supportati da adeguate risorse finanziarie, potranno promuovere stabilmente tutto l’attività del bacino del Mediterraneo.

Non a caso le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi sono state mirate e categoriche: “Il Mezzogiorno deve tornare ad avere la centralità che merita in Italia e in Europa”. E un riscatto del genere non può che essere motivo di sprone per questo progetto.