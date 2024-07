Il bambù gigante è la nuova frontiera degli investimenti agricoli sosteniibili

Partiamo dai dati: in Italia - secondo un report Agea 2023 . ci sono quadi 4 milioni di ettari di terreni agricoli abbandonati, e forse questo progetto offre una soluzione per mettere a reddito questi terreni, destinandoli alla forestazione con bambù gigante o moso.

"Il bambù gigante – spiega Marco Paccagnella. presidente di Federcontribuenti - è una pianta a crescita rizomatica, che ricresce più forte dopo essere tagliata, rendendola una materia prima sostenibile con oltre 1500 usi brevettati. È una risorsa ideale per sostituire materie prime inquinanti, promuovendo una economia circolare e prodotti 100% Made in Italy. Un altro vantaggio di questo progetto è la capacità del bambù di assorbire CO2, conforme alla normativa UNI PDR 156/2024. Questa prassi sviluppata dal Politecnico di Milano e validata dall’ente certificatore RINA, permette agli agricoltori e proprietari terrieri di partecipare al mercato della compensazione della carbon footprint, convertendo l’assorbimento di CO2 in carbon token vendibili”.

Sul fronte delle imprese, compensare le emissioni di CO2 ”migliora la reputazione aziendale e facilita l’accesso a finanziamenti green, offrendo condizioni vantaggiose. “Un progetto complesso e ambizioso che apre nuove opportunità nella green economy – afferma Paccagnella – che supporta i propri associati con un team di esperti per entrare da protagonisti in questo settore innovativo. Ultimo, ma non da ultimo, la creazione di un marketplace per la cessione dei crediti fiscali derivanti dal progetto, facilitando le transazioni tra imprese e investitori".

Un sistema, questo, che aiuta le aziende a monetizzare i crediti fiscali accumulati, migliorando la liquidità e incentivando ulteriori investimenti in progetti sostenibili "Con questa iniziativa, Federcontribuenti . conclude Marco Paccagnella - promuove la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle PMI agricole italiane, contribuendo a un futuro più verde e prospero avendo creato appositamente una piattaforma con un calcolatore per i carbon credit":