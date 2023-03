Quanta acqua viene consumata per realizzare i beni che acquistiamo?

Solamente pochi giorni fa si è tenuta la "Giornata monidiale dell'acqua" e, come spesso accade con iniziative di questo tipo, chiunque sia intervenuto ha sostenuto l'essenzialità di questo bene, limitato e necessario.

Ogni anno in occasione di questa giornata le Nazioni unite scelgono un tema principale, che fa ispirazione e sensibilizzazione per l'anno in corso. L'Onu invita a riflettere sul diverso significato che assume l’acqua per ciascuno di noi, a seconda della latitudine e del paese in cui viviamo.

L'acqua è la nostra risorsa più preziosa, "oro blu" a cui più di due bilioni di persone non hanno accesso diretto. Non solo è essenziale per la sopravvivenza, ma svolge anche un ruolo sanitario, sociale e culturale al centro della società umana Audrey AzoulayDirector-General of UNESCO

Senza volgere lo sguardo al mondo intero, basta guardare la piantina del nostro Paese per capire che anche solo in un territorio cosi piccolo ci sono importanti difficoltà legate alla disponibilità di acqua. Ad esempio alcune zone del sud e delle isole nei mesi secchi hanno difficoltà ad accedere all'acqua e di recente si è assistito ad una diminuzione della portata d'acqua di tanti fiumi che invece si trovano al nord (il Po primo fra tutti). I problemi infrastrutturali sono spesso la principale causa dello spreco di questa risorsa, ma non l'unica.

Quanto dunque possiamo valorizzare l'acqua su un territorio come quello italiano? Come può essere valorizzata all'interno della nostra economia e società?

L'unità di misura dell'acqua

Esiste un'indicatore che misura il volume totale di risorse idriche utilizzate da un paese per produrre i beni e i servizi consumati dagli abitanti della nazione stessa.Comprende l’acqua, prelevata da fiumi, laghi e falde acquifere (acque superficiali e sotterranee), impiegata nei settori agricolo, industriale e domestico e l’acqua delle precipitazioni piovose utilizzata in agricoltura. Si tratta dell'impronta idrica.

Questo indicatore può essere utilizzato su praticamente quasiasi cosa ad esempio per sapere quanta acqua si consuma per coltivare il grano, o quanta nè è stata usata per realizzare un paio di scarpe. Si può misurare il consumo idrico per fare il pieno alla propria macchina e quello che produce una grande azienda.

Per esempio, quando indossiamo una T-shirt (che pesa circa 250 gr), in realtà stiamo indossando anche 2.700 litri (l) di acqua. Quando beviamo un bicchiere di vino, beviamo anche 120 l di acqua. Lo stesso per un hamburger, assieme alla carne abbiamo consumato anche 2.400 l di acqua. (WWF Italia)

L'impronta idrica verde, blu e grigia

L' acqua utilizzata per produrre un prodotto non ha tutta la stessa origine e lo stesso utilizzo. Per questo motivo l’impronta è generalmente suddivisa in tre frazioni, ognuna delle quali identificata da una colorazione diversa: verde, blu e grigia.

La frazione verde si riferisce al consumo di risorse idriche contenute nelle piante e nel suolo sottoforma di umidità o pioggia, senza essere parte di una qualsiasi superficie o corpo idrico sotterraneo. Utile dunque per capire in agricolura quanta frazione blu può essere risparmiata.



La frazione blu si riferisce al consumo delle risorse idriche superficiali e sotterranee (fiumi, falde, bacini idrici, etx) lungo tutta la catena di produzione di un determinato bene.



La frazione grigia è il volume di acqua dolce necessario a diluire il carico di inquinanti generato da un determinato processo, in modo da mantenere invariate le concentrazioni presenti in natura e la qualità originale dell'acqua stessa.

La percezione che si ha dell'impronta idrica di un prodotto o di un bene non è sempre vicina al reale. Ma è importante conoscerla per fare delle scelte di acquisto e di consumo che siano veramente consapevoli.

Ecco un breve quiz per testare la propria preparazione sull'impronta idrica: