Iubenda, generatore di privacy policy e cookies

Se oggi creare un sito può rivelarsi divertente e intuitivo, renderlo conforme alle normative può essere leggermente più ostico, soprattutto se tali normative (Privacy e Cookie Policy, Trattamento dati) non vengono, di norma, approfondite nello specifico.

Ecco perchè, Iubenda risponde a un bisogno specifico: fornire servizi quali il Generatore di Privacy, Cookie Policy e Cookie Solution, ossia soluzioni per soddisfare i requisiti di consenso e di compliance interna, su più lingue e legislazioni.

L'origine di Iubenda

Iubenda è stata fondata nel 2011 da due ragazzi, Andrea Giannangelo e Domenico Vele. Come sempre accade, l’esigenza nasce da un bisogno specifico: fornire un servizio che permettesse a tutti gli sviluppatori di siti web e visitatori di rispettare una privacy policy. Da allora sono stati generati più di 1 milione di documenti legali e l’offerta si è anche ampliata: Iubenda è stata la prima azienda a offrire un servizio per costruire SRL online.

Quella che sembrava una semplice esigenza di un proprietario di un sito web diventa una vera e propria forza economica: oggi il team di Iubenda conta più di 50 persone di varia nazionalità e 60.000 clienti in più di cento paesi (Italia, ma anche Stati Uniti, Canada, Australia e tutti i paesi europei), tra i quali anche grandi aziende come Rai, Mediaset e Mondadori.

I servizi di Iubenda

Grazie al supporto di Iubenda è possibile personalizzare un Generatore di Privacy e Cookie Policy, contenente oltre 1600 clausole in 9 lingue, aggiornate automaticamente se la legge cambia. Crearlo è molto semplice: il generatore permette al cliente di redigere un documento in pochi minuti e di integrarlo perfettamente sul un sito o una app. Per quanto riguarda la Cookie Solution, è possibile generare un cookie banner completamente personalizzabile, ottenere il consenso, configurare il blocco preventivo, impostare le preferenze pubblicitarie e raccogliere il consenso per la personalizzazione dei Google Ads.

Se il cliente è un e-commerce, marketplace o simili, il Generatore di Termini e Condizioni è senza dubbio di vitale importanza. Quello personalizzabile grazie a Iubenda, conta oltre 100 clausole pre-configurate, disponibile in 9 lingue.

Infine, sono disponibili anche servizi di Consent Solution e Internal Privacy Management, quest’ultima al fine di mantenere un registro delle modalità di archiviazione e utilizzo dei dati degli utenti.

Tutto, ovviamente nello stile di Iubenda. Uno stile che, già a partire dal sito, è sinonimo di semplicità, chiarezza e professionalità. E che ha permesso all’azienda di non avere alcun competitor in questo settore.