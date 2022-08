Lumiweave, il primo tessuto fotovoltaico che potrebbe rivoluzionare le aree urbane

Può un ombrellone riparare dai raggi del sole e contemporaneamente produrre illuminazione da fonti rinnovabili? Ecco la sfida di Lumiweave, il primo tessuto fotovoltaico. Esso agisce non diversamente dalle celle fotovoltaiche: immagazzina l’energia solare e la rende disponibile in forma di elettricità, grazie a pannelli Led sottili e flessibili.

Ma l’innovazione risiede nel suo utilizzo: il tessuto leggero e flessibile di cui è costituito può essere applicato nelle aree urbane, dagli ombrelloni alle grandi tettoie. Inoltre, dal momento che non richiede infrastrutture elettriche, è in grado di garantire un risparmio del 100% sui costi dell’elettricità e ridurre i costi di installazione dell’illuminazione di oltre il 50%.

Anai Green, creatrice di Lumiweave

L’invenzione è tutta femminile: la sua creatrice è Anai Green, designer israeliana con un curriculum che vanta anche esperienze in Giappone. L’artista ha ha vinto uno dei quattro premi della Women4Climate Tech Challenge 2020.

Nello stesso anno, è stata uno dei quattro host di C40 Cities, una rete di leader municipali che collaborano per affrontare il cambiamento climatico.

Un progetto per Tel Aviv

Il progetto è stato installato per un periodo di prova a Tel Aviv, nel parco cittadino di Atidim, per poi diffondersi in diversi punti della città, come Kfar-Saba e Raanana. Non è un caso che Tel Aviv si sia resa paladina di questa importante rivoluzione: la città gode di una media di circa 300 giorni di sole ogni anno. Proprio per assolvere al compito di fornire ombra e aiutare a raffreddare le temperature, il governo a inizio 2022 ha approvato un piano ambizioso per piantare da qui al 2040 almeno 450.00 alberi nelle aree urbane. Un progetto degno di Tel Aviv, dal momento che la città è una delle leader al mondo per protezione del clima.

Lumiweave nel resto del mondo

A quanto pare nel resto del mondo Lumiweave ha riscosso opinioni positive. Si sta discutendo sulla sua installazione in varie località in Europa: Italia, Spagna, Francia e Austria ma anche in Sud America, Brasile e Cile. L’obiettivo è contrastare il riscaldamento climatico in tutte le forme possibili e per realizzarlo, servono anche e soprattutto le personalità creative, come Anai Green.