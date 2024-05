Esistono più microplastiche nei nostri oceani che stelle nella galassia. E se la risposta all’inquinamento delle acque fosse un magnete?

Nato e cresciuto in Irlanda, scienziato, inventore e grande supporter della sostenibilità ambientale, a soli 18 anni – sconvolto dall’inquinamento riversato sulle coste irlandesi – ha deciso di studiare un metodo per combattere questo fenomeno.

Le microplastiche, presenti nelle acqua di tutto il mondo in quantità maggiori rispetto ai miliardi di stelle che compongono la nostra Via Lattea, sono delle particelle di pochi millimetri, inquinanti e non biodegradabili, che si accumulano nei mari e negli oceani, provocando innumerevoli e gravissimi danni all’ecosistema.

Un esperimento che potrebbe salvare le acque del nostro pianeta

Siamo nel 2019, ed è nel sottotetto di casa che Fionn Ferreira studia e realizza un esperimento che potrebbe rivelarsi una valida e concreta soluzione all’inquinamento delle acque del nostro pianeta.

Armato di dati, formule e uno spettrometro costruito autonomamente, il giovane scienziato si è rimboccato le maniche e ha elaborato una tecnologia non invasiva, capace di isolare ed estrarre minuscole particelle di plastica (inferiori ai 5 millimetri) dall’acqua. Si tratta di un liquido magnetico non tossico, composto da olio vegetale e magnetite – polvere magnetizzata di ossido di ferro o ferrofluido – che è in grado di attrarre le microplastiche.

Lo studio di estrazione, effettuato su 10 diverse tipologie di microplastiche, dimostra come il sistema possa realmente funzionare.

Versando in una provetta piena d’acqua delle particelle di plastica, a cui si aggiungono successivamente l’olio vegetale e la polvere di magnetite, è possibile osservare come in una manciata di secondi, l’acqua torbida torni ad essere limpida. Un magnete inserito all’interno dell’acqua ha attratto a sé il composto di ferrofluido e microplastiche, ripulendo quasi completamente l’acqua.

Spettrometro e microscopio hanno mostrato risultati sorprendenti: a seguito dell’esperimento, la concentrazione di materie plastiche all’interno dell’acqua utilizzata si era ridotta dell’87%.

A cinque anni dalla scoperta

La tecnologia ideata dal giovane irlandese è stata premiata con una borsa di studio di 50 mila dollari del Google Science Fair 2019.

A 5 anni di distanza, l’invenzione di Fionn Ferreira garantisce una gestione sostenibile delle risorse idriche, delle acque reflue e dell'ecosistema, migliorando la qualità dell’acqua, grazie alla riduzione dell’inquinamento, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo numero 6 all’interno dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.