Mobilità, le 10 città più sostenibili

Cosa significa essere campione di mobilità. C'è anche l'Italia tra le dieci città più sostenibili: In vetta alla classifica c'è Berlino, seguita sul podio da Auckland e Mosca. Al quarto posto c'è New York, inseguita da Monaco, Milano, Montreal, Varsavia, Londra e Parigi.

Tra queste città non ci sarà il capoluogo siciliano, ma proprio da Palermo è nata un'app che a suo modo sta cambiando le sorti di mobilità urbana sostenibile. Si chiama MUV ed è un'applicazione - disponibile gratuitamente per Android e iOS - che permette di guadagnare punti muovendoti in modo sostenibile ovvero camminando, andando in bicicletta, usando i mezzi di trasporto pubblici o condividendo l’auto. Più sostenibile è il sistema utilizzato dall’utente per muoversi, più punti vengono assegnati. Questi punti verranno poi utilizzati per andare a definire tante dinamiche di gioco: da allenamenti in cui l'utente sfida se stesso a sfide con altri giocatori o tornei a squadre.

Un gioco (virtuale) a beneficio del Pianeta

«Tutto questo non è solo un gioco - ci spiega Domenico Schillaci, cofondatore di MUV - in quanto i dati raccolti da questa app, vengono trattati in forma anonima da moltissime realtà». Ecco le sue parole in questa video-intervista targata GameChangers.

Come posso aiutare?

"Salviamo il mondo, giocando" è la mission di MUV. Ed ecco che grazie ai dati raccolti sugli utenti in maniera completamente anonima, è possibile studiare analiticamente i punti di criticità delle strade che si attraversano e anche i veri e propri bisogni e le necessità del singolo per facilitare gli spostamenti. Un bel modo di modificare le nostre abitudini assieme a quelle della nostra Città.