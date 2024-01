Dalla Russia, monete di nuova generazione non falsificabili: il test di prova in Transistria

La Zecca dello Stato russo (Goznak) ha prodotto la prima partita sperimentale di monete di nuova generazione per la Repubblica di Transnistria, una repubblica secessionista della Moldavia.



Le monete, realizzate in materiale composito, sono molto difficili da falsificare e presentano una serie di caratteristiche che le rendono uniche.

Il materiale e le caratteristiche

Le monete hanno un diametro di 26 o 28 millimetri e uno spessore di 1,2 millimetri. Sono disponibili in quattro tagli: 1, 3, 5 e 10 rubli transnistriani. Per forma e colore, assomigliano molto alle fiches da casinò.

Le monete sono caratterizzate da una serie di accorgimenti che rendono difficile la loro falsificazione. Innanzitutto, emettono un suono caratteristico quando vengono lasciate cadere. Inoltre, sono fluorescenti alla luce ultravioletta e assorbono i raggi infrarossi in modo specifico. Infine, presentano delle speciali texture che possono essere identificate solo con l'ausilio di strumenti speciali.

Il materiale composito utilizzato per produrre le monete è leggero, resistente al fuoco, alle alte temperature e ai graffi. Inoltre, non si scolorisce e non si bagna. Inoltre, la produzione di monete in materiale composito plastico è meno costosa rispetto alla produzione di monete di metallo.

Il test di prova

Le nuove monete circoleranno inizialmente in parallelo con le banconote dello stesso taglio, permettendo di testarle e di valutarne l'efficacia.



Il successo delle monete in materiale composito plastico in Transnistria potrebbe aprire la strada alla loro diffusione anche in altri paesi, in particolare in quelli che stanno affrontando problemi di falsificazione o che cercano un'alternativa economica alla produzione di monete di metallo.