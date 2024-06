Moon Music: le canzoni dei Coldplay si fanno sostenbili con Ocean Cleanup

Non è una novità il fatto che la musica rock si occupi di ambiente e di sostenibilità. Basti pensare a Neil Young, al suo Earth e alla battaglia contro Monsanto. Oppure a Woody Guthrie con la sua epocale This Land is Your Land o a Natalie Merchant con Motherland. Per non dire di Adriano Celentano e del suo Albero di 30 piani. In pochi avranno dimenticato i guai passati da Jovanotti, che di certo non si è mai dimostrato insensibile al tema, con gli ambientalisti per il suo Jova Beach Part.

Insomma, oggi più che mai, agli artisti non basta più scrivere canzoni "green" ma occorre mostrare un impegno tangibile che passa inevitabilmente anche attraverso la loro produzione fisica e la promozione live. Non stupisce quindi che i Coldplay, la band inglese guidata da Chris Martin, abbia annunciato l'uscita del loro attesissimo decimo album, Moon Music, tutto orientato in chiave ecologica. Infatti, insieme alle innovative misure di sostenibilità adottate dai Coldplay durante l'attuale tour - che finora ha prodotto il 59% in meno di emissioni di CO2 rispetto al precedente tour negli stadi - la band si è impegnata a fondo per rendere la pubblicazione fisica di Moon Music il più green possibile.

Questo sarà infatti il primo album al mondo pubblicato in LP EcoRecord rPET da 140 grammi, ogni copia contiene nove bottiglie di plastica PET riciclata recuperate dai rifiuti post-consumo. In questo modo si eviterà la produzione di oltre 25 tonnellate metriche di plastica vergine e si otterrà una riduzione dell'85% delle emissioni di CO2/kg nel processo di produzione rispetto al vinile tradizionale da 140 grammi.

Inoltre, la band ha collaborato con il partner di lunga data The Ocean Cleanup per creare un ulteriore formato: l'LP Notebook Edition EcoRecord rPET. L'rPET di questa edizione è composto per il 70% da plastica di fiume, intercettata da The Ocean Cleanup nel Rio Las Vacas, in Guatemala, per evitare che raggiunga il Golfo dell'Honduras e l'Oceano Atlantico. Le edizioni in CD di Moon Music saranno le prime al mondo a essere pubblicate su EcoCD, creato con il 90% di policarbonato riciclato, proveniente da flussi di rifiuti post-consumo. Ciò consentirà di ridurre le emissioni di CO2/kg di almeno il 78% e di evitare la produzione di oltre cinque tonnellate metriche di plastica vergine.

Inoltre, nel tentativo di ridurre gli sprechi, la prima edizione di Moon Music (sia EcoRecord rPET LP che EcoCD) sarà strettamente limitata e prodotta con specifiche più elevate rispetto alle edizioni future. Tutti i prodotti EcoRecord rPET LP della prima edizione saranno numerati singolarmente. Moon Music è disponibile per il pre-ordine in quattro formati fisici, tutti chiaramente contrassegnati come Prima Edizione, con tutti i prodotti EcoRecord rPET LP numerati singolarmente:

• Standard EcoCD

• Standard Numbered EcoRecord rPET LP

• Notebook Edition EcoCD

• Notebook Edition Numbered EcoRecord rPET LP+ EcoCD