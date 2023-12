Da piccola fabbrica artigianale a gigante globale: un esempio di successo del Made in Italy

L'Italia è rinomata per il suo artigianato di alta qualità e per le aziende a conduzione familiare che, con passione e dedizione, hanno prosperato nel corso degli anni. Tra queste, si cela una storia di successo che ha conquistato i mercati di tutto il mondo.

Stiamo parlando di FNA, un gruppo multinazionale che rappresenta un orgoglio tutto italiano, con ben 75 anni di esperienza nel settore dell'aria compressa.

Un esempio di successo

La storia di FNA è una testimonianza straordinaria dell'abilità italiana nell'artigianato e nell'ingegneria. Inizia nel lontano 1948 quando Antonio Balma, fonda la Fratelli Balma. La nascita di questa piccola fabbrica di compressori d'aria, situata nelle periferie di Torino, ha segnato l'inizio di un viaggio verso il successo nell'universo dell'aria compressa, crescendo con determinazione passo dopo passo, fino a diventare un nome rispettato a livello globale.

Oggi, mentre celebra il suo 75º anniversario, FNA continua a essere un leader globale, che nell’arco della sua storia ha venduto oltre 40 milioni di compressori in 120 paesi.

Energy saving e sostenibilità

FNA si impegna anche nell'ambito dell'energy saving, producendo compressori industriali a velocità variabile che offrono notevoli risparmi energetici, offrendo una consulenza personalizzata per aiutare i clienti a ridurre i consumi energetici fino al 40%.



L'azienda, inoltre, si distingue nel mercato grazie ai suoi compressori silenziati, investendo in tecnologie innovative per abbattere il rumore alla fonte. Questo non solo migliora la qualità della vita dei lavoratori, ma contribuisce anche alla sostenibilità, riducendo la necessità di materiali di costruzione e il peso complessivo dei compressori.

Manifesto di questo approccio “environment oriented” è l’installazione di 4400 pannelli solari sui tetti degli stabilimenti produttivi che permettono di coprire il 100% dei fabbisogni energetici con fonti rinnovabili. Questo impegno nei confronti dell'ambiente dimostra che la sostenibilità è parte integrante della filosofia aziendale di FNA.

Un contributo per l'economia italiana

FNA rappresenta un esempio straordinario di successo Made in Italy che ha conquistato il mondo attraverso l'innovazione, l'efficienza energetica e la sostenibilità, mantenendo saldi i valori familiari che l'hanno guidata per 75 anni.

Questa storia di crescita da piccola fabbrica artigianale a gigante globale ci ricorda l'importanza delle aziende familiari italiane e del loro contributo all'economia e all'innovazione del nostro paese.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web dell'azienda.