TPG, colosso del Private Equity americano sigla accordo strategico per entrata nel capitale di Musixmatch, l’intervista al fondatore Max Ciociola

Le idee imprenditoriali migliori nascono dalla risposta a un’esigenza comune. Musixmatch ha soddisfatto il bisogno comune a milioni di persone di avere il testo della canzone che si sta ascoltando, magari per cantarla. La sede di questa azienda 100% made in Italy è Bologna, da dove fornisce servizi per i colossi della Silicon Valley, tra tutti Apple e Google e da poco anche Spotify. Musixmatch lavora per le persone attingendo dal suo stesso pubblico in un'ottica partecipativa simile a Wikipedia, ma applicata ai testi delle canzoni: sono gli utenti a sostenere la principale attività dell’azienda, trascrivendo e pubblicando i testi delle loro canzoni preferite. Dopo l'accordo con Spotify per aggiungere i testi delle canzoni ai milioni di brani presenti sulla piattaforma, ora arriva l'acquisizione da parte di TPG, la più importante società di investimenti della Silicon Valley già presente in colossi come Airbnb, Burger King, Uber, Lenovo e nella stessa Spotify. La partnership con TPG permetterà a Musixmatch di continuare con l'obiettivo principale, scrivere i testi delle canzoni, oltre a fornire strumenti, metadati e servizi, espandendo al contempo la sua offerta a livello internazionale.

Abbiamo fatto due chiacchiere con Massimo Ciociola uno dei fondatori di Musixmatch e ceo dell'azienda.

Massimo, il fondo più importante della Silicon Valley (Airbnb, Spotify, Uber) entra in Musixmatch. Cosa succede... l'Italia è diventata interessante?

"Se guardo alla mia età, 45 anni, e se guardo alle attuali scale up italiane Casavo, Satispay, Scalapay, Depop, i loro founders hanno 30 anni adesso.

Vuol dire che negli ultimi 15 anni abbiamo seminato tanto, lenti o meno veloci di altri paesi abbiamo in Italia costruito un ecosistema. La pandemia poi ha abbattuto ogni barriera geografica. Siamo decisamente attraenti per tutti ora, a patto di creare tecnologie e aziende rilevanti secondo i trend del mercato".

Come è stata la trattativa con gli americani?

"Il processo è stato molto competitivo e c’erano diversi fondi interessati, nessuno italiano, tutti americani. La scelta su TPG è ricaduta sulla base del loro track records nel mondo media entertainment (Spotify, Calm, Airbnb, Uber, etc). C’è stato da subito un ottimo feeling con i partner di TPG. TPG ha una storia di investimenti in Italia, con Ducati anni fa, i partner coinvolti sposano a pieno la nostra strategia. Siamo molto contenti".

Il vostro è un successo interamente italiano. Molti dicono che è meglio emigrare e che in italia non si può fare impresa. Cosa rispondi a chi propone l'emigrazione? Cosa manca in italia e cosa invece abbiamo più degli altri?

"Manca un pò di “fame imprenditoriale”, negli Usa già dall’Università sei invogliato a creare un’impresa da subito, non il posto fisso.

Quanto al resto qui non manca nulla, abbiamo ingegneri ad altissimo livello, università incredibili e tantissime competenze. E ora anche i capitali".

Dal tuo punto di vista lo stato italiano agevola la creazione di attività innovative? Cosa consiglieresti al nuovo governo?

"E’ stato sicuramente fatto qualcosa, la consapevolezza c’è e se guardiamo a quello che il Ministro Colao ha fatto con il suo team nella Pubblica Amministrazione stiamo creando uno dei Paesi più efficienti lato tech e burocrazia in Europa. Ma manca la consapevolezza che tra 10 anni, aziende come Musixmatch ed altre impatteranno pesantemente il PIL italiano. L’economia italiana sarà sempre più impattata da nuove aziende nate da poco".

In Musixmatch sono impiegati circa 120 ingegneri. Sono tutti in italia?

"Il 70% del nostro team è distribuito in tutta Europa, siamo un’azienda Hybrid, ci piace definirci "Remote, with an office". Da 1 anno e mezzo tutti gli ingegneri assunti sono sparsi per l’Europa, italiani e non. Si sono abbattute tutte le barriere, il lavoro è diventato distribuito. E funziona benissimo... ci aspettiamo di crescere a 200 ingegneri nella stessa logica".

Leggiamo dal comunicato che sarai confermato Ceo ed anche gli altri founders rimarranno al timone della società.

"TPG ha sposato un management e dato fiducia a quanto fatto fino ad adesso. Non cambia nulla per noi, e per questa fase nuova siamo super excited".