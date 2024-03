Che cos'è la Nature Restoration Law approvata dal Parlamento Europeo per il "ripristino della natura"

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico del Green Deal europeo: lo scorso 9 novembre, il Parlamento ha infatti approvato la proposta di legge sul ripristino della natura, conosciuta come Nature Restoration Law.

Si tratta di un passo avanti fondamentale per la salvaguardia della biodiversità e la lotta contro il cambiamento climatico.

Gli obiettivi della Nature Restoration Law

La legge stabilisce obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi degradati in Europa.



Entro il 2030, almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE dovranno essere sottoposte a interventi di ripristino, con l'obiettivo di raggiungere il 30% entro il 2040 e il 90% entro il 2050. La priorità sarà data agli habitat più vulnerabili e a quelli che forniscono importanti servizi ecosistemici, come la Rete Natura 2000.

Nello specifico, gli Stati Membri sono chiamati a elaborare un piano nazionale per il ripristino degli ambienti naturali volto a:

Incrementare gli spazi verdi urbani e migliorare la loro qualità.

e migliorare la loro qualità. Ripristinare la continuità naturale dei fiumi , rimuovendo o modificando gli sbarramenti che ne ostacolano il flusso.

, rimuovendo o modificando gli sbarramenti che ne ostacolano il flusso. Invertire il declino delle popolazioni di insetti impollinatori .

. Promuovere una gestione più sostenibile degli ecosistemi agricoli , con un aumento della biodiversità e una riduzione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici.

, con un aumento della biodiversità e una riduzione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. Riumidificare le torbiere e le zone umide che erano state drenate per l'agricoltura.

che erano state drenate per l'agricoltura. Migliorare la biodiversità delle foreste e piantare almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030.

Non solo ambiente

La sfida è grande, ma il potenziale è enorme. Il ripristino della natura non solo porterà benefici ambientali, ma avrà anche ricadute positive sull'economia e sulla società. La creazione di nuovi posti di lavoro, il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua e l'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici sono solo alcuni dei vantaggi che ci si può aspettare da questa legge.

L'attuazione della Nature Restoration Law sarà un processo complesso, che richiederà la collaborazione di tutti gli Stati membri. Ma con il sostegno di cittadini, istituzioni e imprese, possiamo trasformare questa sfida in un'occasione per costruire un futuro migliore per l'Europa e per il pianeta.