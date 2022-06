Obiettivo Tricolore, l’iniziativa che sostiene la disabilità nello sport

Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, Allianz Partners ha sostenuto Obiettivo Tricolore, una grande staffetta ideata da Alex Zanardi e Obiettivo3, progetto sportivo di reclutamento e sostegno di atleti diversamente abili. 65 atleti e atlete in sella a handbike, biciclette e carrozzine olimpiche hanno percorso l’Italia intera: da Santa Maria di Leuca a Cortina per dimostrare una volta di più che le disabilità fisiche e mentali non sono un limite, ma una diversa opportunità di vita.

I primi atleti di Obiettivo Tricolore sono partiti lo scorso 5 giugno da Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Da lì il gruppo ha risalito l’intera penisola, concludendo l’avventura il 26 giugno a Cortina d'Ampezzo: una tappa simbolica, che celebra la sede (assieme a Milano) dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali nel 2026.

L’arrivo degli ultimi staffettisti è avvenuto in piazza Marconi dove è andato in scena l’evento finale di questa terza edizione di Obiettivo Tricolore. Ad attendere ed applaudire gli atleti in rappresentanza del Comune presente il consigliere Giorgio Da Rin e illustri campioni dello sport come l’ex discesista azzurro Kristian Ghedina, grande amico di Alex Zanardi, lo skeletonista azzurro Mattia Gaspari (prima medaglia iridata in questa specialità per l’Italia) e la sorella, ex snowboarder azzurra, Giulia Gaspari, il campione del mondo di sci paralimpico Renè De Silvestro, vincitore di due medaglie ai recenti Giochi di Pechino, e il campione di parabob Flavio Menardi. In questa occasione sarà anche presentato il progetto ObiettivoSci, che ha esordito nella scorsa stagione invernale ed è sostenuto da Fondazione Allianz Umanamente.

I punti di forza dell’iniziativa

Valori come energia, inclusione, valorizzazione e forza della diversità. Questi sono i punti di forza dell’iniziativa. “Obiettivo Tricolore continua ad essere un esempio potente della capacità dello sport di abbattere le barriere, di stimolare l’integrazione sociale, l’uguaglianza e le pari opportunità, valori che sono parte integrante del DNA di Allianz Partners e che siamo da tempo impegnati a promuovere e diffondere nel nostro Paese” ha affermato Caterina D’Apolito, Head of Communications & Sustainability di Allianz Partners Italia.

Lungo il viaggio dalla durata di 31 tappe e lunghezza di 2.000 km, sono stati numerosi i momenti di promozione e sensibilizzazione per far conoscere al pubblico il progetto Obiettivo Tricolore e per reclutare nuovi atleti paralimpici per le prossime edizioni. L’iniziativa di quest’anno è il preludio a “Road to Paris”, un progetto che vedrà l’arrivo dell’edizione 2023 proprio a Parigi, sede dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici.

Il sostegno delle diverse Regioni

L’iniziativa è resa possibile grazie alla partecipazione di aziende e di Regioni, quali Emilia Romagna e Veneto, che credono fortemente nel valore di questo progetto, ma anche grazie ai numerosi sponsor.

Obiettivo Tricolore ha ricevuto il patrocinio dal Comitato Paralimpico Italiano, Federciclismo, il Comune di Castel Maggiore, Regione Veneto, Comune di Cortina D'Ampezzo, Comune di Imola, Comune di Lecce, Comune di Padova, Comune di Pergine Valsugana, Comune di Senigallia, Comune di Sogliano al Rubicone.