La storia del custode della biodiversità in Calabria

In un lembo di terra dove la devastazione urbanistica fa a pugni con la bellezza della natura, in una striscia d'Italia dove l'uomo perde miseramente la sua sfida, c'è chi ancora lotta per preservare, tra le altre cose, il patrimonio agricolo.

Il territorio in questione, quindici chilometri di costa tra il Mar Ionio e l'Aspromonte, è quello della Locride. Ed è proprio qui, tra i comuni di Bruzzano e Casignana, che si trova tra l'altro la più alta concentrazione al mondo di palmenti rupestri: sono oltre 700, di cui almeno 400 intatti. Nel solo comune di Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria, per merito dell'appassionato lavoro di ricerca del professor Orlando Sculli, ne sono stati rinvenuti almeno 160.

Orlando Sculli è un uomo d'altri tempi: laureato in Lettere Classiche all’Università di Messina, ha insegnato per una vita senza mai smettere di alimentare la sua passione viscerale per una terra che lo riconosce come uno dei suoi più autorevoli e fieri testimoni. Non a caso, ci accoglie in un fazzoletto di terra dove Sculli, una sorta di Mr. Magorium della botanica, si dedica da anni alla salvaguardia della biodiversità calabrese. Un autentico giardino delle meraviglie, una cassaforte naturale delle coltivazioni autoctone, che hanno così trovato un rifugio per riprodursi e (forse) mettersi al riparo dalla loro estinzione.

Figlio di una Calabria segnata profondamente, qui più che altrove, dalla 'ndrangheta, dai terremoti, dallo spopolamento - oltre il 60% della popolazione migrata altrove, soprattutto in Australia, non è più tornata nella sua terra. In queste colline verdi e fertilissime, guardate alle spalle dalle vette del massiccio montuoso dell'Appennino Calabro e mitigate dalla luce del Mediterraneo, si respira tutto il contrasto di una sconfitta che vista da qui può sembrare impossibile.

Quando è iniziato tutto?

Tanto tempo fa, agli inizi degli anni '80. Allora a Gallicianò c'era una piccola comunità ellenofona - che aveva trovato rifugio scappando dalla Grecia durante l'avanzata turca - dove si parlava solo greco antico. In quegli anni in Calabria, che anche per queste ragioni storiche gode di un patrimonio incredibile di biodiversità, stavamo già perdendo tutta la produzione dei grani più antichi (quelli autoctoni). Le sovvenzioni venivano infatti concesse solo a chi coltivava i grani più recenti e redditizi. E così stava accadendo anche per i peri e la vite, con gli incendi dolosi a fare la loro parte.

Un vero disastro.

Per alcuni mesi abbiamo cercato di salvare i grani ma è stato tutto inutile, allora ho pensato di concentrarmi sulla vite rinfoltendo una vecchia vigna con 30 varietà autoctone. Finché, agli inizi del 2000, quando uscì un libro sui Palmenti di Ferruzzano, incontrai a Milano Attilio Scienza, docente alla Statale che accettò di mettere a dimora nel campo di Nicodemo Librandi, a Casabuona, alcune talee di 120 vitigni apparentemente diversi.

E come andò?

Dopo due anni appurai che Librandi aveva estromesso Scienza dal campo, ipotizzando di fare dei cloni. Il professore rimase senza vitigni e cosi gli portai altri tralci, anche selvatici, dal mio campo che furono subito messi a dimora nella serra della Statale. Ma il freddo e un po' di inesperienza fecero perdere tutte le piante. Ne mandai altre ma non ebbero migliore fortuna.

Ma non si è arreso.

Volevo a tutti i costi un progetto organico per salvare le piante autoctone. All'inizio ci fu un impulso da parte della Regione per creare un campo di salvataggio ma alla fine non ebbe alcun esito, nessuno era veramente interessato. Accolse invece il mio invito Paolo Benvenuto, direttore della Città del Vino, che comprò sette ettari per fare in grande campo di salvataggio. Presentò il progetto alla Regione Calabria ma fu bocciato.

Eppure c'era molto interesse, e non solo in Calabria.

Certo, vennero a studiare il mio campo anche molte altre università. Ad esempio quella della California cercò di portare negli Stati Uniti alcuni tralci ma la sanificazione imposta dalla prassi per evitare le malattie parassitarie era molto costosa, 6mila dollari. Alla fine una ricerca dell'Università di Bari dedusse attraverso uno studio che delle 250 viti testate 65 avevano un profilo molecolare unico. Ma per farle iscrivere nel registro delle viti consentite il meccanismo è lungo e complicato. Bisogna piantarle in tre campi diversi e dal terzo anno poi si può vinificare e testare se l'uva è valida per la produzione.

Però il suo campo di biodiversità continua a essere un piccolo capolavoro di resistenza.

Lo gestisco praticamente da solo e regalo i tralci a chi me li chiede. Sono vigne uniche che però vanno ancora tipicizzate. In sostanza la sopravvivenza di alcuni vitigni autoctoni è nelle mie sole mani che hanno 78 anni. Ma sto ancora lottando: ad esempio Pasquale Forte, che ha comprato diversi ettari in Toscana, ha preso alcune delle mie viti e spero che ne faccia un campo di sole viti calabresi. Una volta i custodi di un luogo con più di 3000 anni di storia agricola erano decine. Ora stiamo rischiando di perdere tutto.