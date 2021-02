Più Gusto San Carlo: un brand in equilibrio tra ricerca e tradizione

"La bellezza è dei curiosi. Di chi scopre il mondo con il palato. Di chi impara ogni giorno una parola nuova da tutte le lingue del gusto. Di chi cerca qualcosa e non è sazio finché non la trova".

Con queste parole, Nina, la taste hunter (cacciatrice di sapori) affronta temperature sempre diverse e incontra persone da tutto il mondo per riuscire nella sua missione: trovare gli ingredienti giusti per realizzare patatine di successo. Una volta entrati all’interno del sito di Più Gusto San Carlo non si può che rimanere affascinati dalla volontà quasi documentaristica con cui viene raccontata la ricerca e l’attenzione delle storiche patatine diventate ormai un vero e proprio brand.

Nina ha un tatuaggio dietro la schiena ed è una parola: “curiosità”. La stessa che ha portato la rosticceria di famiglia, la “San Carlo” fondata da Francesco Vitaloni assieme alla moglie nel 1936 in via Lecco 18 a diventare un’azienda leader assoluta nel settore del salato. Un prodotto di successo di questa rosticceria sono proprio le patatine croccanti fritte al momento e distribuite in tutti i bar della zona. Da quel momento, forte anche della strategia imprenditoriale del figlio di Francesco, Alberto, l’azienda non si è più fermata, aprendosi alla produzione e al commercio di snack salati: non solo patatine ma anche grissini, pan grattato e crostini. Nel 2017 i dipendenti sono diventati 2.200, dislocati tra le diverse sedi italiane. Nel 2017, a 80 anni dalla nascita di quella piccola rosticceria di famiglia, la San Carlo ha fatturato 315 milioni di euro, confermando la sua leadership indiscussa nel settore. Tanto da poter permettere di far diventare un prodotto quali le Più Gusto San Carlo, patatine già in voga negli anni 80 e 90, un vero e proprio brand.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo rinnovamento delle patatine Più Gusto San Carlo, sia nella comunicazione che nella ricerca di materie prime. Fino a pochi anni fa, le patatine Più Gusto San Carlo erano facilmente identificabili nell’unico gusto paprika e peperone pestato, il cui mix scatenava un trionfo vivace di sapori. Oggi viviamo l’avvento di altri sapori, ancora più coraggiosi: dal mix (di provenienza indiana) Lime e Pepe Rosa, speziato ma fresco, adatto per l’aperitivo, si giunge alla semplice combinazioni di pomodorini di stagione, di chiara derivazione mediterranea. E infine i mix Paprika e Mango, Nacho Cheese e Cuore di Zenzero, da abbinare necessariamente a uno Spritz. Dietro ogni patatina un aneddoto dei viaggi di Nina: "La panna acida in America si chiama Sour Cream e si trova in migliaia di ricette! Quando il suo sapore morbido e leggermente aspro incontra la fragranza del mais, il risultato è sorprendente!" afferma Nina nel retro della confezione delle patatine al gusto Sour Cream.

Ma Nina non è solo una viaggiatrice instancabile verso cui il consumatore finale può guardare con ammirazione. Molto spesso i protagonisti delle scelte di un ingrediente particolare da abbinare alla patatina potremmo essere proprio noi. È il caso del concorso “Crea la nuova Più Gusto” che ha coinvolto centinaia di migliaia di followers ed è sfociato nella creazione della patatina al gusto di porchetta alle erbe. Gli iscritti al concorso hanno potuto svolgere un viaggio virtuale verso i 5 continenti, alla ricerca di sapori e ingredienti per poter creare un abbinamento straordinario. Il concorso è stato vinto da una ragazza piemontese, che come premio speciale si è anche aggiudicata un viaggio (questa volta un viaggio vero, di persona) tra Spagna e Marocco.

Un’esplosione di sapore, quindi, quella delle patatine Più Gusto San Carlo. Ma il vero mix di ingredienti efficaci è quello che compone l’attività di marketing del brand: ricerca, innovazione e coinvolgimento attivo del target.