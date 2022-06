Prodotti plant based, un settore in continua crescita

Ormai non ci sono più dubbi: la pandemia ha fornito al settore del plant based una spinta efficace, anche se secondo alcuni studiosi, sarà difficile fare meglio di così. Intanto però, se il consumo di prodotti di origine vegetale (realizzati in una forma che ricorda quelli carnivori come: kebab, hamburger, cotolette salsicce e polpette, ma anche latte di riso, soia e avena) fatica ad espandersi in tutto il mondo, è indubbio l’aumento di persone che aderiscono alla cosiddetta dieta flexariana, un regime vegetariano che prevede il consumo solo occasionale di proteine animali.

Non chiamatelo “pubblico vegano”

Il settore del plant based non vuole andare solamente incontro a chi ha deciso di approcciare nuovi regimi alimentari (come quello vegano e vegetariano), ma anche quindi i cosiddetti flexariani, coloro che vogliono diminuire il proprio consumo di derivati animali.

Non si vuole fornire un’alternativa che evidenzi una mancanza di sapori: si preferisce regalare piuttosto un grado di soddisfazione del tutto simile a quello provocato dalla carne. Ecco spiegata la presenza di molti prodotti plant based anche in quei thread social esclusivamente dedicati al #foodporn. Mangiare plant based non vuol dire “non saziarsi”. Da qui l’utilizzo, forse azzardato ma sicuramente di impatto del termine “carne vegetale”. L’appagamento è lo stesso, gli ingredienti diversi.

Il plant based in Italia

Negli Stati Uniti il consumo di plant based ha avuto un’impennata poco prima della pandemia e si è consolidato proprio nel 2020. L’anno successivo, il settore ha iniziato a rallentare. Purtroppo gli Stati Uniti detengono anche il primato opposto: è al tempo stesso il paese con il più alto consumo di carne pro capite annuo.

Una buona notizia riguarda l’Italia, il quarto paese in Europa per vendite del plant based nella grande distribuzione: circa 458 milioni di euro. 4 consumatori su 10 sono consumatori abituali di prodotti a base vegetale. Il 66% di questi consumatori sono under35, i più sensibili agli argomenti ambientali e i più attenti a un’alimentazione sostenibile.

I brand plant based più influenti

Ecco alcuni brand tra i più importanti nel settore, disponibili anche in Italia. Uno su tutti è l’ormai storico Beyond Meat, fondato nel 2009 da Ethan Brown. Beyond Meat produce sostituti della carne di pollo, manzo e maiale e nel corso della sua attività è stato sostenuto da esponenti illustri come Bill Gates e Leonardo DiCaprio. Kim Kardashian è l’ultimo dei testimonial dell’azienda. È possibile reperire i prodotti Beyond Meat sia nello store online che in alcuni negozi come Alì & Alìper, Esselunga e Carrefour.

Un prodotto 100% italiano (Gruppo Granarolo) è invece Unconventional Burger, che, grazie al succo di barbabietola rilasciato in cottura, è quello che più ricorda le carni rosse, sia da un punto di vista estetico che di sapore. Da annoverare anche le Unconventional Sausages, vere e proprie salsicce che possono far ricredere anche i carnivori più esigenti. La marca Unconventional si trova facilmente nei negozi della grande distribuzione.

L’azienda brasiliana Future Farm, fondata nel 2019, è invece la prima ad aver aperto il mercato dei prodotti plant-based in Brasile, rivoluzionando completamente le abitudini alimentari del popolo sudamericano. Hamburger, polpette e carne macinata sono disponibili nei più importanti punti vendita Italmark del nord Italia e, ovviamente, anche online.

Infine, Heura, startup spagnola che ha aperto la distribuzione anche in Italia. I suoi prodotti sono disponibili in numerosi punti vendita, tra cui Tigros, Iperal e Alì. Straccetti, chuncks, nuggets, hamburgers, polpette e salsicce rendono vivo un catalogo molto ampio di prodotti.