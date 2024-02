Progetto Sirena: migliaia di persone hanno donato i loro capelli per ripulire il lago Maracaibo in Venezuela

Il lago Maracaibo, in Venezuela, è uno dei più grandi laghi al mondo, con una superficie di oltre 13.000 chilometri quadrati. È un'importante fonte di acqua, pesca e turismo per il paese, ma negli ultimi anni è stato gravemente inquinato da scarichi petroliferi, riportando danni significativi in termini economici e, sopratutto, ambientali.

Selene Estrach, una giovane attivista ambientale, ha deciso di fare qualcosa per risolvere il problema. Da qui l'idea di fondare "Progetto Sirena", un'iniziativa innovativa e sostenibile che utilizza i capelli umani per assorbire il petrolio. L'idea prende ispirazione da Matter of Trust, un'organizzazione no-profit con sede a San Francisco, che aveva precedentemente utilizzato dei blocchi di capelli umani per contribuire ad assorbire uno sversamento al largo delle isole Galápagos.

Capelli per assorbire il petrolio

I capelli sono infatti costituiti per lo più da cheratina, una proteina fibrosa in grado di assorbire gli oli, come il greggio. Estrach e la sua squadra hanno progettato dei bracci galleggianti realizzati con reti a maglie simili a collant, riempiti con capelli umani che vengono raccolti dai saloni di bellezza.



I bracci di capelli vengono poi collocati nelle aree del lago dove sono presenti chiazze di petrolio. I capelli assorbono così il petrolio, impedendogli di diffondersi e di danneggiare l'ecosistema.

L'iniziativa è ancora in fase di sperimentazione, ma i risultati iniziali sono promettenti. I bracci sono stati in grado di assorbire grandi quantità di petrolio, senza rilasciare sostanze chimiche inquinanti.

L'impatto dell'iniziativa

L'iniziativa di Selene Estrach è un esempio di come la creatività e l'impegno di singoli individui possono dare vita a soluzioni innovative e sostenibili per affrontare i problemi ambientali.



I capelli sono infatti un materiale di scarto che può essere raccolto facilmente e gratuitamente. Il loro utilizzo per la pulizia delle acque inquinate da petrolio è un'idea semplice ma geniale, che dimostra che anche piccole azioni possono avere un grande impatto.



Se "Progetto Sirena" dovesse rivelarsi un successo, potrebbe essere replicato in altre parti del mondo dove il problema dell'inquinamento da petrolio è particolarmente grave.