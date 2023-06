Brindisi, un polo innovativo guida lo sviluppo tecnologico delle aziende

Favorire l’innovazione digitale di PMI e Pubbliche Amministrazioni su tutto il territorio nazionale. È questo lo scopo per cui, dal Digital Europe Programme della Commissione europea, hanno preso vita i Poli europei dell'innovazione digitale (EDIH): si tratta di sportelli unici che aiutano le imprese e le organizzazioni del settore pubblico a rispondere alle sfide digitali e a diventare più competitive.

Gli EDIH, nello specifico, supportano le aziende e le Pubbliche Amministrazioni con servizi di digitalizzazione avanzata per il miglioramento di tutti i processi aziendali. Forniscono, con finanziamenti che arrivano a coprire fino al 100% dei costi, consulenze specialistiche per "testare prima dell'investimento" sistemi e processi basati su intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e cyber security, oltre ad una lunga serie di tecnologie abilitanti, come ad esempio la realtà virtuale, e le tecnologie satellitari. Offrono servizi di consulenza per favorire il reperimento di fonti di finanziamento e formazione, per lo sviluppo di competenze che sono fondamentali per la trasformazione digitale di successo. Inoltre, aiutano le realtà imprenditoriali ad affrontare le questioni ambientali: in particolare, nell'uso delle tecnologie digitali per la sostenibilità e la circolarità.

I Poli svolgono il proprio operato grazie all’erogazione di servizi di digitalizzazione avanzata co-finanziati per una metà dalla Commissione europea e per la restante parte dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Uno spazio per lo sviluppo

La Puglia ospita quattro dei trentasette European Digital Innovation Hub: CETMA-DIHSME, DANTE, PICS2 ed AP-EDIH. Questi Poli hanno la funzione di sportello unico per l’accesso a servizi di innovazione spinta per le PMI e le Pubbliche amministrazioni pugliesi e lucane: in questi centri, infatti, potranno testare le tecnologie digitali più all'avanguardia prima di investire in esse. Gli hub si avvalgono di partner che offrono competenze, laboratori, strutture e capacità per le tecnologie digitali avanzate in diversi settori applicativi.

CETMA-DIHSME, nello specifico, ha sede nella Cittadella della ricerca di Brindisi. Offre servizi di consulenza, formazione, sperimentazione, accesso ai finanziamenti e networking. Attraverso seminari, eventi, vision workshop, e dimostrazioni pubbliche in laboratorio, coinvolge gli operatori di molti settori produttivi: dall'agricoltura al manufatturiero, dall'industria alle costruzioni, dall'healthcare al settore energetico.

Questo Polo si avvale di un partner capofila, che è CETMA: un'organizzazione di ricerca e tecnologia, sotto forma di consorzio senza scopo di lucro, che è stata pensata per supportare l’innovazione e la competitività delle PMI meriodionali generando un impatto economico sul territorio.

Un approccio multidisciplinare

Con oltre 65 dipendenti altamente specializzati, CETMA è tra i maggiori centri di ricerca privati in Italia non direttamente collegati a grandi aziende.

Dalla sua nascita ha gestito 127 progetti di ricerca indipendenti, 20 progetti di istruzione superiore, 1354 progetti commerciali, e 38 progetti europei.

Grazie ai progetti di ricerca applicata e industriale in cui investe parte delle risorse proprie, genera e mantiene il proprio know-how allo stato dell’arte tecnologico che gli consente di erogare servizi di innovazione e trasferimento tecnologico ad imprese ed enti locali.

Può vantare oltre 500 partnership in quasi tutti i Paesi europei, ed è uno dei due membri italiani di EARTO (Associazione europea delle organizzazioni di ricerca e tecnologia), oltreché partner di Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le PMI a crescere, innovarsi ed internazionalizzarsi.

Questa realtà si configura come un soggetto multidisciplinare per l'innovazione di prodotti, di processi e servizi, in grado di promuovere e assistere la crescita e lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Perticolarmente rilevante è l'azione di CETMA nei seguenti campi:

- ingegneria dei materiali: specifiche competenze sono legate alla modellazione numerica dei materiali avanzati (in particolare polimeri e compositi polimerici) e dei loro processi produttivi, ma anche al recupero, in termini di sistemi innovativi di riciclo e riutilizzo.

- ingegneria informatica: è impegnato nello sviluppo di software per applicazioni industriali e ingegneristiche, e per i sistemi visivi avanzati che utilizzano tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale. Non da meno è il lavoro svolto nella robotica e nell'automazione, inclusi gli apparati medici e di riabilitazione.

- design industriale: importanti capacità riguardano l'ideazione concettuale dei prodotti, la loro progettazione e prototipazione, comprese le analisi ergonomiche e di mercato.

Servizi di digitalizzazione

Cetma propone anche competenze settoriali nell’agrifood, nell’e-commerce, nel Tech med, e nell'ambito della protezione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Al suo interno, inoltre, ospita tre distinte aree afferenti alla divisione di Nuove tecnologie e Design:

- Il settore dedicato all’automazione e ai servizi informativi: sviluppa soluzioni digitali personalizzate per il ramo industriale e dei servizi, quali tracciamento, monitoraggio distribuito con sensori avanzati. Tra i molteplici servizi, spiccano la progettazione di software di monitoraggio per la domotica e l'efficienza energetica, oltreché la composizione di dashboard per statistiche avanzate e applicazioni di data science.

- L’area dedicata alla realtà aumentata, virtuale e al multimedia: impegnata nella produzione di contenuti multimediali, dello sviluppo di software e applicazioni mobile e desktop, nell'elaborazione delle immagini e nella progettazione di exhibit interattivi. In evidenza, la progettazione e lo sviluppo di contenuti multimediali 2D/3D, insieme alla fotogrammetria e fotografia video a 360°.

- Nel campo del design e dello sviluppo del prodotto: un team di ingegneri, designer e innovation manager supporta le aziende nella definizione della propria identità, dando vita a prodotti orientati allo smart design attraverso le più avanzate tecnologie CAD/CAE.

CETMA-DIHSME

CETMA-DIHSME è l’EDIH coordinato da CETMA che riunisce centri di ricerca, università ed aziende operanti nel settore delle tecnologie avanzate e dell’innovazione che offrono competenze, laboratori, strutture e capacità per le tecnologie digitali avanzate e i diversi settori applicativi.

Il presupposto dell’azione del Polo è la convinzione di come le Tecnologie Digitali Avanzate (Intelligenza Artificiale e Data Analytics, Supercalcolo e Simulazione, Cybersecurity, Automazione e Robotica, IoT - Internet delle Cose, Realtà Virtuale ed Aumentata) siano formidabili leve per favorire l'evoluzione dei territori verso la sostenibilità e gli obiettivi di sviluppo economico, ambientale e sociale soprattutto attraverso il coinvolgimento delle PMI (che rappresentano il 99% della struttura economica dei nostri territori) e delle istituzioni locali

CETMA-DIHSME sostiene la Trasformazione Digitale delle PMI e della Pubblica Amministrazione in Puglia e Basilicata attraversi servizi di consulenza, formazione, test e sperimentazione, accesso ai finanziamenti e networking, facilitando l'adozione di tecnologie digitali avanzate come l'intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni, la cybersecurity ed altre.

Gli altri EDIH pugliesi

DANTE: ha sede a Lecce, ed è coordinato dal Cluster Tecnologico Nazionale Smile. Ha come focus l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, della Cyber Security e del Calcolo ad Alte Prestazioni ai settori dello Smart Living e dell’healthy and Active Life; con Traiettorie Tecnologiche trasversali ai settori di intervento: benessere e comfort, inclusione, assistenza, sicurezza, salute.

Ap-EDIH: è il Polo coordinato da MEDISDIH, e mira a sostenere principalmente PMI e PA pugliesi nello sviluppo della loro maturità e competenza digitale con un focus settoriale volto a supportare settori industriali che incidono in modo significativo sulla competitività, sul recupero e sulla resilienza del territorio, quali Manifattura, Agrifood, Energia/Ambiente/Mobilità sostenibile, Helth-Care/Salute dell’uomo, Blue Economy & Smart City; settori critici per lo sviluppo del territorio. Per quanto riguarda la copertura tecnologica, i servizi del Polo intendono sostenere l’adozione di tecnologie digitali mirate a specifiche aree di applicazione per ciascun settore, promuovendo e implementando le specializzazioni tecnologiche di Artificial Intelligence, Cyber-Security e High Performance Computing, oltre che Advanced Digital Skills.

PICS2: Il Puglia Innovation Center for Safety and Security (PICS2), coordinato dalla Lum conn sede a Casamassima (Ba) ha l'obiettivo di supportare gli Enti Pubblici e le piccole e medie imprese che operano nelle Aree di Sviluppo Industriale (ASI) e nelle Zone Economiche Speciali (ZES), trasferendo cultura e consapevolezza per facilitare e accelerare il processo di transizione digitale e green e potenziarne l'impatto sul personale. Per facilitare il passaggio al digitale, PICS2 si concentra sui temi dell'integrazione intelligente di dati e servizi, della Safety (salute e benessere delle persone, tutela dell'ambiente, prevenzione e protezione dalle catastrofi naturali) e della Security (protezione delle infrastrutture industriali, logistiche, doganali ed energetiche, sia in termini fisici che digitali).