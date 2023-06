Sviluppo ICT, ecco gli strumenti che proiettano la Puglia verso l'innovazione

Favorire lo sviluppo con un'attività concentrata sulla progettazione e sull'attivazione di Avvisi pubblici per la realizzazione di piattaforme digitali in diversi settori: da quello sanitario, ai sistemi informatici territoriali, passando per la protezione ambientale e civile, fino al campo dei servizi al cittadino. Azione frutto di una programmazione strutturale, che analizza i fabbisogni collettivi e si pone coerentemente in linea con le voci di spesa dei Fondi comunitari.

Un lavoro polifunzionale

InnovaPuglia è una società in house controllata della Regione Puglia, che opera prevalentemente in tre ambiti:

- Come Centro di competenza per la gestione integrata degli acquisti. In tal senso, ha lo scopo di promuovere e sviluppare il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle Amministrazioni e degli Enti locali regionali. InnovaPuglia svolge gare aggregate per il Servizio Sanitario Regionale e, su delega degli Enti locali, per l'acquisizione di beni e servizi.

- Come Centro di competenza per il governo dell'Ict regionale, nonché propulsore dell'innovazione digitale e information Hub della Regione Puglia. Inoltre, ha il ruolo di semplificare il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni, contenere e razionalizzare la spesa pubblica. InnovaPuglia, così, coadiuva Regione Puglia nell'azione di Soggetto Aggregatore Territoriale per il Digitale (SATD) per migliorare la qualità, l'accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti ai cittadini con l'obiettivo di accelerare la crescita digitale della Pubblica Amministrazione. Non a caso, è soggetto unico per il coordinamento tecnico nelle fasi di analisi dei fabbisogni di innovazione ICT, disegno e progettazione degli interventi programmati nell'ambito del piano strategico regionale Puglia Digitale.

- Come Organismo intermedio e Centro di assistenza tecnica, ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti, per la realizzazione di interventi pubblici agevolativi nel campo della ricerca e innovazione digitale, compresi tra gli interventi previsti dai Piani Operativi regionali. InnovaPuglia, dunque, gestisce, iniziative finalizzate alla crescita del settore ICT regionale e del suo sviluppo nei processi produttivi delle PMI. Fornisce, inoltre, supporto e assistenza tecnica nel campo della ricerca e innovazione digitale per la definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione comunitaria.

Dalle esigenze del territorio verso il futuro

L'attività di InnovaPuglia, attualmente, si colloca all'interno di Smart Puglia 2030, la strategia regionale per la specializzazione intelligente, al centro del POR Puglia FESR-FSE 2021-2027. Un documento che prospetta qual è oggi la visione della Puglia per i prossimi anni, e illustra le materie di intervento per l'attuazione di iniziative che promuovano lo sviluppo regionale sotto vari ambiti.

In tal senso, il lavoro della società in house parte dal concetto di analisi dei fabbisogni di innovazione presenti nel territorio. Non a caso, in continuità con il percorso di redazione del documento strategico regionale di Agenda Digitale della Puglia, #PugliaDigitale2030, la Giunta regionale ha deliberato la costituzione dell'Osservatorio regionale dell'Agenda Digitale, supportato da un Gruppo interdipartimentale. Quest'ultimo ha il compito di svolgere le attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi al sistema IT pugliese; nonché raccogliere i bisogni delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni locali nei vari settori: dalla sanità alla finanza, dalle infrastrutture alla scuola, fino a toccare il campo dell'industria manifatturiera.

Il Gruppo è composto dalla direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, dal dirigente della Sezione Trasformazione Digitale, dal responsabile per la Transizione Digitale, dal presidente di ARTI Puglia, dal direttore Generale di PugliaSviluppo e dal direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.

Gli studi effettuati, dunque, sono essenziali per avviare la progettazione degli strumenti adeguati a soddisfare le necessità di imperese e Publiche Amministrazioni.

Alla luce della situazione attuale, dopo cospicui investimenti economici, è importante continuare a lavorare per la creazione di una logica di sistema, che da un lato promuova l'amplificazione degli strumenti costituiti, magari allargando la platea dei possibili destinatari, e dall'altro prosegua sul tracciato degli anni scorsi, nell'ottica dei risultati conseguiti.

Si pensi, per esempio, al ruolo determinante di InnovaPuglia nel campo della sanità pugliese, con particolare riferimento al periodo di massima diffusione della pandemia covid 19. Com'è noto, a seguito del lockdown, tutto il settore della Pubblica Amministrazione è stato protagonista di una repentina fase di accelerazione tecnologica.

Più in generale, è opportuno sottolineare il processo di digitalizzazione che ha coinvolto l'ambito sanitario regionale, operato grazie all'impegno dalla stessa società, e che ha favorito la telematicizzazione di molte operazioni. Su tutte spicca la dematerializzazione della ricetta medica: innovazione che ha lanciato la Puglia nel futuro, sia a vantaggio degli utenti che usufruiscono dei servizi, che dei lavoratori che operano nel settore.

Tra mondo digitale, innovazione e sostenibilità

Il lavoro del presente, utile a programmare il prossimo futuro, nasce da un'analisi critica di quanto fatto nel passato. La strategia regionale per la specializzazione intelligente attuale, infatti, è stata anticipata da Smart Puglia 2020, approvata da Regione Puglia nel 2014, e che ha visto la messa in pratica di alcuni importanti interventi, appena conclusi.

All'interno di questo processo, tra fine 2013 e inizi 2014, la sezione Ricerca e Innovazione della Regione Puglia insieme a InnovaPuglia, nella sua funzione di Organismo Intermedio, ha lavorato per la progettazione di vari strumenti, risultanti di un lavoro progressivo utile a immaginare misure innovative in grado di stimolare la creatività del territorio, valorizzare i talenti e le competenze, nonché ideare politiche pubbliche intelligenti. Negli Avvisi è stata data grossa rilevanza all’impatto sociale dell’innovazione, così come particolare importanza è stata attribuita a temi quali la responsabilità sociale d’impresa e la certificazione ambientale.

Tra gli interventi adottati, spicca InnoProcess, strumento attivo per il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, con particolare riferimento al commercio elettronico, al cloud computing, alla manifattura digitale e alla sicurezza informatica. L'intervento ha visto la messa in campo di 31 milioni di euro (agevolazione 17 milioni), con 388 progetti attivati per 388 imprese.

Innonetwork, invece, ha garantito sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nell'ambito delle tecnologie sostenibili, oltreché di nuovi prodotti e servizi. L'intervento ha visto l'attivazione di 49 progetti per 259 imprese.

Altro riferimento importante è stato quello di Innolabs, che ha sostenuto la creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale. In totale, sono stati 53 i progetti finanziati per 185 imprese.

Per favorire lo sviluppo nel campo energetico e il processo di transizione ecologica territoriale, inoltre, la Regione ha riaperto la misura InnoAid con un nuovo finanziamento di 4 milioni di euro.

Leggi la scheda di sintesi con tutte le informazioni relative alla riapertura dell'Avviso "InnoAid"

Lo strumento, nello specifico, è rivolto al sostegno per l’acquisto di servizi utili all’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese. Le aziende interessate, così, potranno presentare la domanda a partire dalle ore 12.00 del 22 giugno 2023 sulla piattaforma Sistema Puglia. Finora, l'intervento in questione ha prodotto investimenti per 5,1 milioni di euro (2,4 per agevolazioni) con 53 progetti attivati per 53 imprese.

Intanto, la Regione - con il supporto delle agenzie di riferimento e delle società in house - sta lavorando alla definizione degli interventi reativi l'Asse 1 "Competitività e Innovazione - Sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione delle PMI" del programma regionale 2021 - 2027, che consentirà di continuare a supportare le imprese verso gli obiettivi di sviluppo regionale del nuovo programma operativo.