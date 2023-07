Un algoritmo trova lavoro a professionisti e start-up: basta scambiarsi un "match"

Un servizio web che permette ai professionisti di espandere la propria rete lavorativa, connettendosi con chi può aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati, e a diventare migliori nel proprio lavoro.

Più di 10mila persone hanno già arricchito la piattaforma con skills ed esperienze varie: Seo, community management, digital marketing, design, software development e tanto altro. A contraddistinguerla da Linkedin, la capacità di creare dei contatti reali tramite la programmazione di una videochiamata professionale.

Fare rete online: come funziona

Il progetto Zwap coinvolge una consistente community composta da professionisti/e, consulenti e liberi professionisti del mondo digitale, insieme a fondatori di start-up provenienti da tutta Italia. La sua mission, sostanzialmente, è quella di interconnettere i fruitori del servizio: non a caso, il motto che campeggia sul proprio sito internet è "lavorare da remoto non vuol dire essere soli".

La piattaforma si basa sull'attività di un algoritmo capace di associare i vari professionisti sulla base di quelli che sono gli interessi, le ambizioni e gli obiettivi di ciascuno.

Per accedervi è necessario registrarsi, creando un'identità professionale e poi completare il profilo. E' anche essenziale inserire le esperienze passate e le prospettive future al fine di ricevere i match adatti (e quindi delle preferenze) da altri utenti iscritti. Chiaramente gli "zwappers", così vengono chiamati i fruitori della medesima piattaforma, avranno la possibilità di modificare le informazioni in qualsiasi momento.

Il secondo passaggio, dunque, è quello di scegliere degli slot, ovvero impostare le proprie disponibilità settimanali per ricevere una o più richieste di incontro da professionisti compatibili con il proprio profilo. Sarà, ovviamente, possibile non solo ricevere ma anche inviare delle richieste di contatto.

Una volta individuato l'interlocutore ideale, l'ultima fase è proprio quella dell'incontro con il proprio match, da svolgere per mezzo di una video-call. Ventiquattro ore prima della chiamata, i destinatari ricevono da Zwap le informazioni sul match e il link per connettersi.

E' fondamentale sottolineare che, per usufruire del sistema principale di networking, non è prevista nessuna spesa. Ci sono, invece, delle feature dedicate a membri premium.

Come trovare i migliori talenti per un progetto

Da circa un anno la start-up ha avviato un sistema di collegamento tra i professionisti indipendenti (freelancers) in community ed aziende.

Se da un lato Zwap profila i freelancer per skills, competenze e disponibilità, dall'altro supporta le imprese nel definire al meglio le proprie necessità. Lo staff, infatti, si occupa di mettere in contatto le aziende con i professionisti del digitale (developers, marketers o designers) in brevissimo tempo (3-4 giorni).

Zwap, però, non si ferma alle presentazioni ma si pone al fianco dell'utente in ogni fase del progetto, gestendo la risorsa e gli aspetti contrattuali, dall’inizio alla fine.

Il tutto si abbina ad un'ottima proposta commerciale, perché con la piattaforma è possibile cercare quanti professionisti si desidera senza alcun costo. Per tale funzione, il pagamento avviene solo nel momento in cui si deciderà di collaborare con qualcuno.

Come funziona questo processo? Il primo passo è quello di pubblicare un'offerta di lavoro, raccontando "di cosa si ha bisogno" (inserendo le skills del profilo ideale e lo scopo del progetto). Essenziale porre un riferimento sulla durata della collaborazione ed il budget messo a disposizione. Nelle 72 ore successive alla richiesta, la piattaforma proporrà una short list di professionisti disponibili e in target con le proprie necessità.

Una volta individuato il professionista giusto tra quelli presentati, si firmeranno i contratti e la risorsa inizierà a lavorare per il richiedente.

Zwap collabora solo con i migliori : il team della start-up seleziona e intervista ogni professionista che chiede di entrare a far parte del proprio Talent Network. Per ciò, ogni profilo proposto al cliente ha passato una selezione accurata.

Facilitare lo scambio di idee

Zwap è stata lanciata nel maggio 2021, anche se il primo esperimento risale a dicembre 2020, dall'intuizione di tre under 30: Federico Pedron, Luigi Adornetto e Luca Tamborino Frisari. Quest'ultimo, tra l'altro, è un giovane pugliese (di Bari) laureato in Management presso la Luiss.

Prima di dar vita alla start-up, tutti e tre i fondatori avevano già un lavoro a tempo pieno. Poi, comprendendo le potenzialità del nuovo progetto, si sono licenziati.

Il loro obiettivo è stato sin da subito quello di soddisfare alcune necessità principali: poter conoscere altre persone capaci di garantire delle opportunità di sviluppo professionale, oltreché costruire un team e un’azienda che rendano sempre più accessibile ed efficace lo scambio di idee professionali.

Zwap, che vuol dire "scambio alla pari", ha preso forma durante il periodo di massima diffusione del covid 19. Fase che, da una parte, ha determinato l'incremento del lavoro da remoto, ma dall'altra rendeva sempre più crescente l'esigenza di trovare dei sistemi alternativi che potessero connettere tra loro i professionisti, senza pregiudicare le relazioni visive.

“Come spesso accade, Zwap nasce da esigenze e situazioni personali. Durante il primo lockdown io, Luca e Luigi abbiamo sentito la necessità di voler accelerare la crescita professionale e aumentare i punti di contatto con l’ecosistema professionale di nostro interesse – raccontava agli albori della start up Federico Pedron, CEO della società - Quando abbiamo provato a farlo tramite le piattaforme esistenti, ci siamo subito resi conto che era molto difficile entrare in contatto diretto con persone di nostro interesse. Infatti, il tasso di risposta su Linkedin è molto basso, i messaggi a nuove persone vengono visti come tentativi di vendita e la piattaforma non ci mostra chi realmente potremmo essere interessati a conoscere. E’ così che abbiamo pensato a Zwap: di fatto abbiamo voluto costruire la piattaforma che avremmo voluto avere fin dagli albori delle nostre carriere. L’intelligenza artificiale ci permette di proporre incontri sempre più in linea con gli interessi e le ambizioni dei partecipanti”.

Va considerato, infine, che la piattaforma online risponde al bisogno di rimuovere le barriere fra colleghi e dipendenti di una stessa organizzazione, potenziando le relazioni interne. Una richiesta sempre più crescente nel mondo professionale, visto che il 60% del lavoro è svolto da remoto.

Quello di Zwap è un modello rivoluzionario ed innovativo, proposto da una realtà che - sicuramente - nel prossimo futuro continuerà ancora ad esplorare il mondo del HR tech.