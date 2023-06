Da un'idea nasce un'impresa: ecco come emergono le migliori realtà di successo

Affinché il territorio cresca sempre di più, in una terra ricca di talenti, è opportuno dare spazio alle migliori idee imprenditoriali. Bisogna porre le basi della condivisione, del confronto, oltreché della collaborazione e dell'apprendimento, tra tutti gli attori interessati. Per questo è necessario il lavoro svolto da quello che si può definire come un "hub di conoscenza" impiantato in Puglia.

Parola chiave "innovazione"

Supportare la Regione in merito alla definizione e alla gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni. E' questo il compito di Arti Puglia, agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, istituita nel 2004 e riformata nel 2018 con la qualifica di “agenzia strategica”.

È attualmente in corso l’iter procedurale che la condurrà verso una nuova evoluzione, fino a diventare “Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione”. Questo perché, a breve, assumerà nuove ulteriori finalità, principalmente orientate a porre il trasferimento tecnologico a servizio del sistema innovativo pugliese.

Le attività

Tra i principali ambiti, sui quali Arti si è concentrata negli ultimi anni, spiccano i seguenti settori:

- le visioni di dominio tecnologico e scientifico per il sistema socio-economico regionale;

- il rafforzamento degli asset regionali della ricerca e dell'innovazione, compresa la promozione della creazione d’impresa innovativa;

- il monitoraggio delle attività di ricerca e innovazione regionale e di supporto alla definizione di politiche.

Rispetto al primo punto e, in particolare, circa lo sviluppo di visioni innovative per la società, l'agenzia supporta la Regione Puglia con iniziative quali Luoghi Comuni, che promuove l’utilizzo di spazi pubblici in disuso da parte di organizzazioni giovanili e del terzo settore, e il progetto Galattica sulla creazione di reti giovanili.

Circa il secondo filone e, in particolare, per la valorizzazione della formazione e della ricerca pugliese, Arti ha supportato la Regione in interventi quali FutureinResearch, volto a favorire il ricambio generazionale all’interno delle cinque università pugliesi, il progetto REFIN-Research for Innovation, che mira invece a potenziare la R&I condotta da giovani ricercatori all’interno degli Atenei pugliesi, e il successivo RIPARTI.

Attenzione particolare meritano le attività per la creazione di impresa, in particolare quella innovativa, svolte negli anni. Nell’ambito del programma regionale PIN-Pugliesi innovativi, attualmente non più in operatività, rivolto a giovani con idee imprenditoriali e basato su finanziamenti a fondo perduto, dal 2017 Arti ha erogato un set di servizi di accompagnamento e perfezionamento di competenze a oltre 2mila giovani imprenditori e per il consolidamento delle 529 iniziative imprenditoriali finanziate dal programma.

Inoltre, da ottobre 2022 nell’ambito dell’avviso regionale Nidi (Nuove iniziative d’impresa), le attività di accompagnamento di Arti si estendono anche a favore delle imprese femminili e delle compagini giovanili e, con Percorsi d'Impresa, a ogni giovane imprenditrice o imprenditore che manifesti una richiesta di supporto per il rafforzamento delle competenze imprenditoriali.

Nel solco dell’accompagnamento all’impresa si colloca anche l’intervento regionale Estrazione dei Talenti, per il quale l’agenzia svolge il ruolo di organismo intermedio e con il quale la Regione Puglia - attraverso l’Arti - finanzia percorsi personalizzati di accompagnamento e accelerazione d’impresa. Questi sono erogati da 25 factory (raggruppamenti di soggetti esperti pubblici e privati specializzati nel favorire la creazione d’impresa), che supportano lo sviluppo di 174 progetti innovativi di Team.

Start Cup Puglia: i sogni diventano realtà

Tra le attività di scouting dell’innovazione, volte quindi a favorire l’emersione delle migliori idee d’impresa innovativa, Arti organizza annualmente in collaborazione con Regione Puglia e Pni (Premio nazionale per l’innovazione) e Comitato promotore - la Start Cup Puglia, il premio regionale per l’innovazione.

Giunta alla sua sedicesima edizione, dal 2008 la competizione premia le migliori nuove iniziative imprenditoriali regionali ad alto contenuto di conoscenza, offrendo la possibilità di trasformare un’idea di business in un’impresa vera e propria, attraverso attività di accompagnamento progettuale, assistenza tecnica e premi in denaro.

Per competere, i partecipanti devono redigere un business plan che definisca un’idea imprenditoriale e che verrà sottoposto alla valutazione di esperti. È possibile concorrere per una delle categorie, identificate dall’organizzazione del Pni (Life science - MEDTech; Ict; Cleantech & Energy; Industrial).

Possono partecipare aspiranti imprenditori, singoli o in gruppo, che intendono avviare in Puglia un’impresa innovativa, oppure imprese costituite nel 2022, purché abbiano avviato l’attività a partire dall'ottobre del medesimo anno.

Una giuria di esperti selezionerà i progetti da ammettere alla finale della Start Cup Puglia 2023, in programma ad ottobre, assegnando ai 4 vincitori premi fino a 10.000 euro e l’accesso diretto al PNI, nel quale competono i finalisti di tutte le Start Cup regionali.

Dal 2008 al 2022, hanno partecipato alla competizione 549 piani di impresa innovativa; tra questi le giurie hanno individuato complessivamente 57 vincitori, di cui 49 hanno poi costituito la loro impresa in Puglia. A partire dal 2010, è stato introdotto un programma di accompagnamento rivolto ai partecipanti con l’obiettivo di supportarli nel percorso che va dalla definizione dell’idea di business alla preparazione del business plan. Complessivamente si sono svolte 80 sessioni di accompagnamento collettive e 145 individuali, con la partecipazione totale di 593 membri di Team imprenditoriali.