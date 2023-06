Finanziamenti per le imprese del territorio: così la Puglia diventa un modello

Un accesso al credito sicuro, che sia inclusivo e che coinvolga ogni tipo di azienda, da quelle più grandi fino alle micro imprese. Un apparato che contribuisca alla creazione di un sistema virtuoso, capace di attrarre investimenti in Puglia e di contribuire, contestualmente, all'ammodernamento imprenditoriale. Nasce in quest'ottica una delle realtà più importanti nell'intero panorama regionale, attiva anche nell'ambito della promozione territoriale e del supporto all’ecosistema regionale.

Verso la crescita

Puglia Sviluppo è la società finanziaria della Regione Puglia, che opera in qualità di Organismo intermedio per la gestione degli aiuti agli investimenti e all'innovazione delle imprese, e per favorire l'accesso al credito e alla finanza innovativa.

Inoltre, affianca la stessa Regione nella definizione e realizzazione di iniziative a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese locali e per l'attrazione degli investimenti in Puglia. La società è parte della rete europea EBN Innovation Network e mette a disposizione di start up e aziende innovative due incubatori nelle sedi di Modugno (Ba) e Casarano (Le).

I servizi proposti

Puglia Sviluppo è fortemente attiva nel campo agli investimenti che si riferiscono ai seguenti ambiti:

- la creazione di imprese: nel tempo, sono stati attivi due importanti strumenti, NIDI eTECNONIDI. Il primo ha previsto aiuti mirati, e di maggiore intensità, in favore dei soggetti più deboli (compagini giovanili e imprese femminili), nella forma del fondo perduto e del prestito a tasso zero; con l’ulteriore abbuono della metà del prestito (assistenza rimborsabile) per chi è in regola con la restituzione. Il secondo, invece, è stato destinato alle start up innovative con l’obiettivo di evolvere e di consolidarsi dal punto di vista tecnologico.

- l’attivazione di nuovi strumenti finanziari: per favorire la disintermediazione creditizia attraverso l'utilizzo di canali alternativi a quello tradizionale bancario. In quest’ottica sono stati promossi strumenti che hanno utilizzato la garanzia di portafoglio per assicurare l'accesso aumentato al finanziamento, nonché l’accompagnamento sul mercato dei capitali attraverso l’esperienza dei Minibond regionali e del Fondo Equity Puglia.

- l’attrazione di investimenti: attraverso lo strumento del Contratto di Programma regionale che ha promosso investimenti per oltre 2,1 miliardi di euro, di cui oltre il 50 % da parte di multinazionali estere che hanno scelto di insediarsi nel territorio regionale per attivare significativi investimenti in Ricerca e Sviluppo ed innovazione industriale.

- l’ampliamento della base produttiva: mediante strumenti agevolativi finalizzati allo sviluppo delle PMI per accrescere il loro potenziale imprenditoriale, focalizzando l’attenzione sull’innovazione di processo e di prodotto e sul rafforzamento della loro posizione competitiva su nuovi mercati attraverso azioni di internazionalizzazione.

- il sostegno agli investimenti di R&S: quest’azione ha consentito di aggregare competenze tra imprese, individuare soluzioni tecnologiche innovative e sostenere la diffusione della cultura della ricerca e dell’innovazione rafforzando così Trinomio – Impresa, Università, Ricerca.

- misure straordinarie COVID-19: la Regione Puglia, attraverso Puglia Sviluppo, ha messo in campo interventi di liquidità per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica sul sistema produttivo regionale garantendo nel brevissimo termine, anche mediante il coinvolgimento del sistema bancario, oltre 2,5 miliardi euro di di risorse finanziarie.

I risultati conseguiti nella programmazione 2014/2020

La Regione Puglia, attraverso Puglia Sviluppo, ha assicurato il sostegno al sistema imprenditoriale attraverso un articolato catalogo di strumenti caratterizzato dai seguenti tratti distintivi:

- inclusivo, in quanto rivolto alle imprese di ogni dimensione, dalle start up alle grandi imprese ed in grado di offrire modalità di accesso semplificate attraverso piattaforme telematiche guidate che consentono verifiche preliminari di autovalutazione e assicurano un costante confronto con tutti gli stakeholder (es. sistema finanziario, creditizio, della consulenza, della ricerca, della formazione)

- strutturale, in quanto rappresenta un’operazione pluriennale che utilizzando la procedura “a sportello” consente alle imprese di pianificare il proprio programma di sviluppo e di crescita in ragione delle effettive esigenze e senza dover rincorrere la scadenza di un bando

- flessibile, perché attraverso un’attività istruttoria che utilizza procedure negoziali, è possibile stabilire la fattibilità tecnica, la validità economica e finanziaria del programma di investimenti, il perseguimento degli obiettivi, il corretto inquadramento del piano di sviluppo e la portata innovativa del progetto.

Nell’ambito di questa programmazione, Puglia Sviluppo ha sostenuto con successo il tessuto produttivo ed economico regionale: al 31 maggio 2023 (data di chiusura degli avvisi) è stato raggiunto e superato il tetto dei 7,9 miliardi di euro di investimenti promossi da tutto il tessuto imprenditoriale: grandi, medie, piccole, micro imprese e start up.

Sono state coinvolte circa 18.800 aziende, mentre gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione hanno superato la cifra di 1,7 miliardi di euro. La Puglia, così, è risultata essere la prima regione in Europa per capacità di spesa dei fondi europei.

Trend positivo anche sul fronte turismo: investimenti agevolati per oltre 1,5 miliardi di euro attraverso gli strumenti del PIA TURISMO e del Titolo 2 Turismo che hanno coinvolto circa 2mila imprese, con la creazione di oltre 5.500 nuove camere ed un incremento di oltre 12mila nuovi posti letto.

Altri investimenti, per più di 2 miliardi di euro, hanno riguardato circa 10mila PMI operanti nei settori del commercio, dell’artigianato e del manifatturiero attraverso lo strumento del Titolo 2 ordinario, che ha sugellato una proficua cooperazione tra la Regione Puglia e il sistema delle imprese, il sistema bancario ed il mondo dei professionisti.

Più di 4.300 nuove imprese, per investimenti di oltre 330 milioni di euro, hanno usufruito del NIDI (Nuove Iniziative di Impresa) che sostiene l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità; di queste iniziative ben 1.700 imprese sono interamente femminili.

La Puglia, in conclusione, è stata la prima regione in Italia ad attivare i Minibond, strumento innovativo di ingegneria finanziaria, che ha permesso a 30 PMI di emettere obbligazioni del valore di 120 milioni di euro.