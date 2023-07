Superare i concorsi per le forze armate e di polizia: ecco il metodo vincente

Superare ogni tipo di concorso attraverso il supporto di un'unica piattaforma online, capace di contenere tutte le informazioni desiderate. Detto così sembra un'utopia per chi si appresta ad affrontare un percorso del genere e non sa da dove cominciare. Ma in realtà, ora ciò è possibile.

Merito di una start-up pugliese, con sede a Foggia, che ha messo a disposizione centinaia di videolezioni facili da utilizzare, corredate da materiale didattico e dal supporto di un tutor personale.

Di cosa si tratta

Hdemie è un team formato da giovani under 30 e da professionisti selezionati accuratamente per offrire la migliore preparazione ai concorsi delle forze armate e di polizia. La piattaforma si avvale anche di uno staff che lavora dietro le quinte, composto da persone con background differenti ed esperte nei diversi settori, nonché in costante evoluzione e aggiornamento, che lavorano per offrire un'esperienza unica ai fruitori del servizio.

Quanto proposto da Hdemie si basa su un principio fondamentale: la preparazione per i concorsi deve essere di qualità ed accessibile a tutti. Per questo i fondatori della start-up hanno creato un percorso personalizzato e orientato al digitale, che si adatta alle singole esigenze e con un prezzo tale da garantire a chiunque la possibilità di prepararsi.

"Il tuo sogno di indossare la divisa è anche il nostro, realizziamolo insieme". Questo è il claim che campeggia sul sito ufficiale del progetto. Non a caso, nei corsi di Hdemie è possibile trovare docenti specializzati in tutte le materie del concorso e ufficiali delle forze armate, pronti per aiutare gli utenti a raggiungere il massimo risultato.

Aspetto da non sottovalutare, infatti, è che la start-up foggiana è l'unica in italia che ha deciso di affidarsi a membri interni delle forze armate, proprio perché solo chi ha già affrontato questo percorso può realmente aiutare i giovani che sognano di indossare la divisa.

Insomma, per chi desidera unirsi all’Esercito, alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza o alla Polizia di Stato, Hdemie è il posto giusto.

Tra formazione e innovazione

La bontà della visione aziendale è testimoniata dalla partecipazione di Hdemie al programma B4i - Bocconi for innovation, la piattaforma di accelerazione sviluppata dalla prestigiosa Università Bocconi di Milano. Per il 2023, sette start-up sono state selezionate fra oltre 340 application (non solo italiane): il programma è durato quattro mesi e si è appena concluso.

La start-up ha ricevuto un investimento di 30mila euro oltre al supporto dal team di B4i. Quest'ultimo ha previsto lo svolgimento di un percorso di coaching operativo, intrapreso da mentor e consulenti qualificati, su diverse tematiche: dal business modeling al project management, fino ad arrivare agli aspetti legali di impresa. Inoltre, ai fondatori sono stati aperti i contatti con una vasta rete di imprenditori, investitori e manager, molti dei quali legati all’Università Bocconi.

Come funziona Hdemie

Secondo quanto comunicato dalla stessa start-up, circa il 76% degli studenti che avviano la propria formazione superano la prova preselettiva per le forze armate e di polizia. Se ciò non bastassa a convincere gli interessati, sul sito è possibile provare la demo della piattaforma, valida per un periodo di sette giorni.

Con la prova, però, si usufruirà solo di una piccola percentuale delle grandi potenzialità di Hdemie. Chi sceglierà di proseguire con il percorso, infatti, si troverà davanti oltre 250 videolezioni su tutti gli argomenti del concorso.

Ma gli studenti non vengono lasciati da soli: un tutor personale segue l'utente e programma il suo studio. Sono previsti, inoltre, dei quiz tematici settimanali, il monitoraggio dei risultati, e la preparazione psicoattitudinale. Quest'ultima è affidata ad uno psicologo militare in congedo che, attraverso un percorso strutturato, indica nel dettaglio come ottenere una valutazione eccellente per il proprio ambito di riferimento. Completa il quadro, anche il corso di tecniche della memoria, lettura veloce e mindset: utilissimo per ricordare l'intera banca dati ed acquisire in modo veloce le nozioni.

L'ampio ventaglio di servizi, garantirà anche l'accesso premium al simulatore di Concorsando.it e l'ingresso nella community della piattaforma. Qui sarà possibile trovare altri ragazze e ragazzi, che condividono lo stesso sogno, con i quali confrontarsi. Da non dimenticare, per concludere, che con Hdemie vale il famoso detto "promosso o ripreparato".