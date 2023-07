In Puglia una startup ricicla le batterie in litio grazie alle bucce d'arancia

Secondo gli analisti più accreditati, entro il 2025 dovrebbero essere disponibili circa 705mila tonnellate di batterie agli ioni di litio a fine vita. Un numero che, negli anni, aumenterà in conseguenza della scelta effettuata dal parlamento europeo nello scorso febbraio. Quest'ultimo, infatti, ha approvato in via definitiva lo stop alla vendita di veicoli su strada nuovi, a benzina e diesel, a partire dal 2035. Una rivoluzione che proporrà il tema in modo ancora più rilevante: del resto, si prevede che entro il 2040 il numero di batterie a litio da smaltire raggiungerà i 9 milioni di tonnellate all'anno.

Tra sostenibilità ed economia circolare

Proprio nel contesto appena descritto, si colloca l'operato di un'eccellenza industriale non solo in l'Italia ma nell'intero panorama europeo. Nessun impianto di riciclo, nel continente - infatti - possiede un trattamento più sostenibile di quello implementato da AraBat. Questo è il nome di una startup pugliese che sviluppa processi innovativi per il riciclo di rifiuti pericolosi, come i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e le batterie agli ioni di litio esauste (LIB).

Guidata e fondata dall'ingegnere Raffaele Nacchiero (CEO), dottorando di ricerca al Politecnico di Bari, l'azienda si avvale anche della professionalità del responsabile commerciale Vincenzo Scarano, del responsabile tecnico Giovanni Miccolis, del responsabile finanziario Leonardo Renna, e del responsabile settore ricerca e sviluppo Leonardo Binetti.

In foto: lo staff di AraBat con l'assessore regionale Alessandro Delli Noci

"Numerosi e prestigiosi sono i riconoscimenti e i premi vinti dalla startup che in molti riconoscono come “il Miracolo Pugliese": Apulian Sustainable Innovation Award 2022 (Premio Migliore Innovazione Ecosostenibile); Digithon 2022 (Premio Gino di Pace); Smart AgriFood Summit Malaga 2022 (Premio Startup più sostenibile); ENI Award 2022 (ENI Joule for Entrepreneurship), quest’ultimo conferito dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e dai vertici di ENI; Premio Nazionale per l’Innovazione 2022 (Sez. Cleantech & Energy); Canada-Italia Innovation Award 2022; Terre Rare Innovation Challenge”.

In foto: AraBat premiata agli ENI Award 2022, premio internazionale riconosciuto come “Nobel dell’Energia”, presso il Palazzo del Quirinale a Roma

Una strategia innovativa

AraBat è impegnata nello sviluppo di processi sostenibili legati alla transizione elettrica e in attività di formazione e consulenza nell’ambito dell’economia circolare. Il supporto fornito ai clienti, in quest’ultimo caso, ha l'intento di migliorare le proprie competenze e la propria immagine in modo coerente, orientandole sempre di più verso la green economy. Sostenibilità ed economia circolare, insomma, sono valori fondamentali nella propria strategia aziendale.

Il progetto principale, su cui ruota l'attività di AraBat, prevede l’industrializzazione di un processo innovativo per il riciclo delle batterie al litio esauste e il recupero da esse di metalli preziosi da rivendere e reimpiegare in ulteriori processi produttivi. Questa tecnologia di processo consiste in un sistema idrometallurgico verde, detto “AraMet”, che sfrutta l’azione sinergica di acidi organici e rifiuti biologici, come gli scarti agroalimentari, e nello specifico bucce d'arancia. La scorza del frutto contiene flavonoidi, acidi fenolici e soprattutto cellulosa, da convertire in zuccheri a caldo per la fase di estrazione dei metalli utile a garantire il funzionamento del sistema. Occorre tuttavia evidenziare che tale processo non si limita al riutilizzo dei soli scarti agroalimentari, ma può essere esteso anche a innumerevoli biomasse ulteriori e differenti, rendendo questa tecnologia un unicum a livello globale.

L’idrometallurgia verde implementata da AraBat per recuperare i metalli preziosi dalle batterie al litio a fine vita, tra l'altro, risulta essere molto più sostenibile rispetto agli altri processi di riciclo oggi diffusi e inquinanti, ovvero la pirometallurgia e l’idrometallurgia convenzionale. Mentre la prima impiega grandi fornaci e temperature altissime (oltre i 1.000 °C) per riciclare le batterie al litio, la seconda sfrutta un trattamento chimico basato su acidi e reagenti inorganici (come HCl o H2O2) e difficili da gestire. AraBat si distingue da entrambi, poiché non utilizza né fornaci né reagenti inorganici, ma esclusivamente acqua, acidi organici e biomasse, riuscendo anche a conseguire consistenti vantaggi in termini di risparmio energetico, durata di processo e consumo di acqua.

Al termine del processo, l'azienda produce sacchi di carbonato di litio, idrossido di cobalto, idrossido di manganese e idrossido di nichel (e altri composti) a elevata purezza. Tutti metalli preziosi largamente utilizzati in numerosi ambiti produttivi e che la startup punta a reintrodurre nel mercato. Il numero di potenziali clienti individuati è molto elevato e comprende aziende legate a settori diversi tra loro: elettrico e automotive; metallurgia; produzione di vetro e ceramica; industria farmaceutica; società di ingegneria.

“AraBat non è solo batterie e arance, ma molto di più. È quasi poesia. Ci sono una vision, un sogno, una storia dietro, quella di cinque ragazzi spiritati che non si sono voluti arrendere all’appiattimento delle ambizioni e alla fuga dei cervelli” racconta con entusiasmo il giovane CEO Nacchiero, tornato da poco da una avventura in Silicon Valley. “Riscatto, empatia, entusiasmo: è questa la nostra formula di successo. E sì, lasciateci essere megalomani: perché noi il mondo lo vogliamo cambiare davvero, in meglio, partendo dalle città e dalle campagne della Puglia, terra dei nostri nonni e dei nostri padri, che non è solo turismo o buona cucina, ma anche innovazione, tecnologia, rivoluzione”.

Il progetto AraBat è inserito nel contesto scientifico del polo tecnologico STAR Facility Centre dell’Università di Foggia, poiché esso è collegato agli studi effettuati nell’ambito dei nuovi utilizzi delle biomasse e della loro valorizzazione in ambito industriale. La partnership tra AraBat e STAR Facility Centre, formalizzata attraverso contratti di ricerca commissionati, ha consentito la validazione tecnico-scientifica dell’intuizione tecnologica elaborata dal team della startup e l’ottimizzazione della tecnologia di processo sviluppata per la successiva implementazione su scala industriale. Il team dell’Università di Foggia che interagisce con AraBat è coordinato dal prof. Matteo Francavilla, referente scientifico esterno della startup, tra le menti più brillanti e visionarie del territorio, professore associato che insegna presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione, Risorse Naturali e Ingegneria. In aggiunta, AraBat sta discutendo oggi con ulteriori potenziali partner strategici, tra le quali grandi corporate italiane o player stranieri, come la società canadese EVSX, guidata da Enrico Di Cesare, che sta ospitando in America i test di impianto pilota della startup foggiana.

AraBat ha completato con successo la validazione della sua tecnologia rivoluzionaria ed è attualmente orientata al proprio scale-up industriale. Il team punta a chiudere un importante round di investimento seed, da oltre un milione di euro, entro l’anno: un successo che proietterà questo giovane team partito da (sotto)zero e la Puglia verso il timone della rivoluzione elettrica.