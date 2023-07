Ecco come l'innovazione tecnologica può garantire lo sviluppo digitale delle piccole imprese

L'innovazione tecnologica come volano per garantire lo sviluppo soprattutto delle micro, piccole e medie imprese pugliesi e diminuire il divario digitale con altre regioni. E' uno dei principali obiettivi dell'Agenda Digitale della Puglia 2030, un documento strategico regionale pensato per favorire la crescita e lo sviluppo digitale del tacco dello Stivale. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale allo Sviluppo economico, all'Energia e alla Ricerca industriale Alessandro Delli Noci, vero promotore dell'iniziativa. "La Puglia - racconta - è sempre stata una delle prime regioni a puntare sul digitale. In questi anni la crescita rappresentata dal numero di imprese e dalle sempre maggiori competenze, la stanno portando a essere sempre più al centro dell'attenzione dei big player che decidono di investire qui".

Come dicevamo, obiettivo principe dell'Agenda è quello di costituire un framework in cui innestare le azioni da finanziare con i fondi a disposizione. Ma in che modo, non ci si può non chiedere, questa potrà effettivamente diminuire il divario digitale? Alla base di tutto c'è una grande sfida messa in campo dalla Regione, che si basa su quattro pilastri. "Il primo - spiega l'assessore - è quello di rafforzare le competenze dei cittadini affinché siano i protagonisti della sfida digitale. Il secondo riguarda il tema dell'implementazione delle infrastrutture digitali e della loro sicurezza, affinché siano sempre più efficienti e sostenibili. Poi la capacità delle piccole imprese di andare verso il digitale e di non tradurre in digitale le loro attività, di utilizzare dunque l'innovazione per il miglioramento dei processi produttivi interni".

Ultimo pilastro, ma non per ultimo, la capacità di rendere la pubblica amministrazione e i suoi servizi digitali a portata di mano di un sempre maggiore numero di cittadini. Un lavoro sicuramente innovativo ma allo stesso tempo in continuità con quanto svolto in questi anni. Proprio per questo la Giunta regionale da deliberato la costituzione dell'Osservatorio regionale dell'Agenda digitale, supportato da un gruppo interdipartimentale che ha il compito di svolgere le attività di osservazione, raccolta e monitoraggio nonché di analisi delle imprese e delle pubbliche amministrazioni in vari settori (dalla sanità alla finanza, dalle infrastrutture alla scuola all’industria manifatturiera).

A presiedere l'Osservatorio, che sarà costituito da un team di venti persone, sarà proprio l'assessore Alessandro Delli Noci. "Esso è composto - spiega ancora - da università, centri di ricerca, distretti produttivi, uffici scolastici. Abbiamo voluto costruire una forma assembleare per provare ad analizzare la situazione e costruire obiettivi comuni per una crescita condivisa nei prossimi anni affinché le risorse date dall'Unione Europea abbiano un impatto reale forte sui cittadini".

E sono tanti gli interventi finora adottati. Tra tutti spicca senza dubbio InnoProcess, uno strumento attivo per il supporto a soluzioni Ict (Information and Communication Technology) nei processi produttivi delle piccole e medie imprese, in riferimento in particolar modo al commercio elettronico, alla manifattura digitale e alla sicurezza informativa. Ma a quali fondi si potrà attingere per poter portare avanti obiettivi tanto importanti? Lo chiarisce l'assessore Delli Noci: "Nella nuova programmazione abbiamo numerosi fondi in tal senso. Abbiamo circa 85 milioni della misura 1.7 del Por 21-27, specifico sugli interventi per la digitalizzazione delle imprese. E poi c'è la misura 1.13 che sarà sulle competenze. Ma vogliamo anche fare un benchmarking di quanto finanziato oggi nel Pnrr e in altri fondi di finanziamento, nazionali o comunitari. Vogliamo provare a costruire un catalogo e far sì che ci sia una interrelazione in open sourse delle attività realizzate con uno scambio di buone prassi. E' così che si genera una comunità che offre servizi digitali sempre più efficienti".