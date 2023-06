Lo sguardo rivolto all'innovazione, a Foggia un evento imperdibile sul mondo digitale

Negli ultimi anni, il mercato digitale pugliese è in crescita. Per il triennio compreso fra il 2023 e il 2025, tra l’altro, le previsioni più accreditate ipotizzano un minore impatto della crisi energetica ed internazionale sul settore. Un risultato che, al netto delle circostanze esterne, è merito anche di Organismi e Agenzie regionali che, quotidianamente, lavorano per favorire lo sviluppo innovativo delle PMI e delle Pubbliche Amministrazioni locali.

Si tratta di Enti, supportati da professionalità importanti, che stanno contribuiendo in modo significativo alla creazione di un apparato virtuoso, capace di attrarre investimenti in Puglia e di contribuire, contestualmente, all'ammodernamento imprenditoriale della regione.

Determinante è la presenza sul territori di "hub della conoscenza", che fanno formazione e consentono di effettuare dei test su determinate tecnologie prima di acquistarle. Altri strumenti importanti, sono gli avvisi pubblici che nel tempo hanno avvicinato al mondo dell'impresa innovativa tanti soggetti considerati "fragili" come i giovani e le donne: quest'anno 4.300 nuove start up sono venute alla luce grazie al fondo NIDI.

Non a caso - infatti - la Regione Puglia è attualmente in vetta nella classifica italiana per la spesa dei fondi strutturali della politica di coesione dell'Unione Europea.

Esplorare l'innovazione

Quali sono i fattori che stanno lanciando la Puglia in Europa e nel mondo? Questo e tanti altri temi (correlati) verranno trattati il prossimo 12 luglio, presso il Teatro Giordano di Foggia, dove si svolgerà l'evento di presentazione del progetto Puglia Digital House. L'iniziativa mira ad esplorare l'innovazione e le competenze digitali pugliesi da tre punti di vista strettamente correlati: imprenditoria, ricerca e formazione.

La prima parte dell'incontro sarà dedicato ad un confronto fra istituzioni, università, enti di ricerca. Nella seconda parte ci sarà spazio per le imprese innovative e start up che porteranno all’attenzione del pubblico le loro esperienze di successo.

Esperti nazionali ed internazionali si confronteranno sullo sviluppo delle imprese, la loro competitività, le opportunità regionali atte a favorire la nascita e la crescita di realtà imprenditoriali sul territorio, nonché le strategie e i processi di internazionalizzazione per promuovere il loro posizionamento sul territorio e su nuovi mercati.

L’ingresso è libero e gratuito, previa registrazione: PUGLIA DIGITAL HOUSE.