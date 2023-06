L'innovazione pugliese incontra i protagonisti dei mercati dell’Est Asiatico

Si è svolta a Bari il 22 giugno e a Lecce il 23 giugno la seconda edizione di SEED – South East Economic Dialogues, un evento che ha avuto la finalità di promuovere il dialogo e lo scambio tra il tessuto produttivo pugliese e i paesi dell’Est Asiatico.

Questa edizione del 2023 ha avuto come tema principale l'innovazione di prodotto e di processo come chiavi per competere efficacemente sui mercati internazionali, in un contesto storico in cui la sostenibilità ambientale riveste un ruolo cruciale. Il tema specifico dell'evento è stato "Innovazione e competitività ai tempi del climate change". L'obiettivo principale era di esplorare e discutere gli scenari, le dinamiche e le prospettive di internazionalizzazione attraverso un confronto tra le imprese innovative della regione Puglia e i mercati delle Filippine, del Giappone, di Singapore, della Thailandia e del Vietnam.

L’evento è stato organizzato da Liquid Consulting e dalla Camera di Commercio Italo Orientale, in collaborazione con Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico, il patrocinio di Comune di Bari, Confindustria Bari-BAT, Confindustria Lecce, Confartigianato Bari-Brindisi, CIA-Agricoltori Italiani, ANABIO, CONFIL, Camera di Commercio di Lecce, e con la collaborazione della Camera Italiana delle Filippine (ICCPI), di Singapore (ICCS), della Thailandia (TICC), del Vietnam (ICHAM) e della Japan Italy Economic Federation (JIEF).