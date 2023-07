Porti e aeroporti, la Puglia sempre più hub che guarda all'estero

La Puglia guarda all'estero per avere una sua identità sempre più internazionale, ancora di più quando si parla di collegamenti portuali e aeroportuali.

E non a caso, durante l'evento 'Invest in Puglia' - organizzato da Regione Puglia e la rivista Amazing Puglia - è stata chiamata a portare la sua esperienza sul tema una donna pugliese che riveste un ruolo apicale nel campo dei trasporti: la direttrice del 'Massport', il Massachussets port authority, Luciana Burdi. "Ho visto che anche ultimamente ci sono tanti turisti in Puglia e non solo nel Nord Europa - racconta al microfono di Today - Proprio prima di venire qui ho letto sul Wall Street Journal un articolo sulla Puglia. Tra le lezioni che gli hub portuali e aeroportuali pugliesi possono imparare dal Massport, c'è la capacità continua di sperimentare e studiare per perfezionarsi, aggiunge la Burdi.



E se un potenziamento del sistema infrastrutturale può rivelarsi un importante trampolino di crescita per l'economia pugliese, come ricorda a margine del convegno a Taranto Marco Carbonara, esperto di M&A, Private Equity e Venture Capital dello studio legale Hilex, è fondamentale insistere sul dialogo tra pubblico e privato per avvicinare i futuri investitori: "Bisogna però semplificare la legislazione, che al momento è troppo abbondante, caotica" avverte.