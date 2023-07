Realtà virtuale e aumentata: come le tecnologie possono dare benefici alle aziende

Realtà virtuale, aumentata e mista: fino a non molto tempo fa sembravano parole e concetti lontani, degni di un film di fantascienza. Eppure, il futuro è ora e la realtà, non solo quella virtuale, ci pone ogni giorno davanti tutti i benefici che le tecnologie più evolute possono avere non solo sulla nostra vita ma soprattutto su quella delle aziende.

In che modo? In primis nei minori costi di gestione e sviluppo di determinati prodotti. Realizzare, ad esempio, dei modelli 3D di un oggetto in produzione, consente di eliminare quei costi connessi ai modelli fisici che invece possono essere riprodotti in modo virtuale. Dei concetti sicuramente non semplici da spiegare. Per capirne e saperne di più, ne abbiamo parlato con dei veri leader del settore e in particolar modo con Antonio Squeo, Chief Innovation Officer di Hevolus.

Ma cos'è Hevolus? Hevolus è una digital company con sede a Molfetta, nel Barese, nata vent'anni fa e leader nel settore delle tecnologie più innovative applicate a brand e aziende. Come lo è diventata? Sfruttando al massimo tutti i benefici del Metaverso, delle realtà aumentata, virtuale e mista e ovviamente della tanto discussa intelligenza artificiale. Il tutto per creare delle esperienze per metà fisiche e per metà digitali, phygital per l'appunto, per fornire tutto il supporto necessario (e oltre) alle aziende che vogliono sfruttarne il potenziale.

Proprio l'anno scorso, nel 2022, Hevolus ha lanciato HVerse, la prima piattaforma a basso costo che permette di creare metaversi con semplici operazioni di drag&drop ed editing, ovvero di semplice trascinamento e composizione, per fornire servizi alla portata di tutti. Grazie alle soluzioni offerte dalla suite è possibile migliorare tutti i processi aziendali, ricerca e sviluppo, produzione, vendita e post vendita, facilitare le interazioni umane, ottimizzare tempi e risorse, coinvolgere le persone in modalità sempre nuove e immersive. Servizi alla portata di tutti, dicevamo, perché Hevolus vuole proprio democratizzare l'innovazione e abbattere le barriere tecnologiche. In che modo?. "L'esperienza - continua il Chief innovation officer di Hevolus - puoi farla indifferentemente via web, cellulare, tablet e visori. Chiunque deve potere entrare nell'esperienza come vuole. La democratizzazione avviene quando l'accesso alla tecnologia è a imbarazzo zero".

Se vi state chiedendo quali settori si possono innovare e quali no, "non è un problema di settori - chiarisce Squeo - ma di persone. Ci sono due parametri, il management deve essere orientato alla sperimentazione e il cliente deve subito poter sapere di avere un ritorno". E sono già tante, tanatissime, le aziende che hanno scelto Hevolus nel loro percorso verso l'innovazione. "Da Carraro Trattori a Enel - racconta Squeo - passando per Camera della Moda, Ferragamo, Wurth, Accenture, l'Università di Napoli, di Palermo e di Abu Dhabi fino alla più importante casa automobilistica sportiva italiana".

Non resta che provare a immaginare dove ci porterà il Metaverso nei prossimi anni. Una cosa è certa, niente potrà mai sostituire la realtà. Niente potrà essere paragonabile al piacere di sfogliare un libro, l'ascolto di una lezione, il profumo di un bosco o la calma del mare. Ma la realtà aumentata potrà, invece, potenziare le caratteristiche di oguna di queste cose e renderle di maggiore diffusione e appetibilità. In che modo? "Se pensiamo ad esempio a una lezione fisica - racconta ancora il Chief innovation officer - noi di certo non vogliamo sostituirla, vogliamo al massimo aggiungere elementi olografici a uno spazio fisico. E' solo aggiuntivo mai sostitutivo. La parte umana di interazione è alla base di tutto, è il canale di comunicazione che diventa più interessante agli occhi ad esempio della generazione Zeta".

E in fondo, per dirla com un vero precursore dei tempi come Bill Gates, "Internet è il più grande veicolo di autodivulgazione di tutti i tempi". Pensate, dunque, fino a dove può arrivare il Metaverso.