Una strategia per l'innovazione del territorio, ecco come sarà la Puglia del futuro

Il concetto di Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) è stato elaborato in Europa per indicare le strategie d’innovazione, flessibili e dinamiche, concepite a livello regionale ma valutate e adottate sul piano nazionale con un duplice obiettivo: evitare la frammentazione degli interventi e mettere a sistema le politiche di ricerca e innovazione; nonché sviluppare programmi d’innovazione regionali che valorizzino gli ambiti produttivi di eccellenza, tenendo conto del posizionamento strategico territoriale e delle prospettive di sviluppo in un quadro economico globale.

Dal 2014, le Regioni e i Paesi membri dell’Unione Europea mettono in pratica la propria Strategia di Specializzazione Intelligente per individuare obiettivi, priorità e azioni al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti. Gli enti puntano a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio, a seguito di un percorso di condivisione che coinvolge imprese, mondo della ricerca, Pubbliche amministrazioni e cittadini.

Gli ambiti di intervento

Proprio nel quadro appena descritto si colloca Smart Puglia 2030. Si tratta della strategia elaborata dalla Regione Puglia in collaborazione con l’Agenzia strategica per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI Puglia), attraverso un intenso percorso partecipativo - avviato agli inizi del 2021 - che si è dapprima rivolto ai Dipartimenti, Agenzie ed enti strumentali regionali competenti in materia di innovazione, per poi allargarsi - successivamente - ai principali stakeholder del territorio (partenariato economico sociale, università, distretti tecnologici etc.) e ai cittadini insieme a organizzazioni pubbliche e private, associazioni, imprese e attori sociali, compresi i potenziali beneficiari dei Programmi e Fondi UE.

Il documento, approvato dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 e aggiornato a seguito delle osservazioni della Commissione Europea, descrive i principali elementi della Strategia regionale su ricerca e innovazione per il ciclo di programmazione 2021-2027: si è partiti dalla lettura critica di quanto è stato fatto finora, per arrivare a "disegnare" una visione che prospetti l'idea della Puglia del futuro, quella del 2030.

SmartPuglia 2030 si configura come una strategia trasversale ai fondi strutturali di programmazione regionali e tiene conto del mutato contesto globale e dei nuovi orientamenti di policy proposti a livello europeo e infatti attribuisce un ruolo centrale a tre grandi sfide sociali: il cambiamento demografico, con gli squilibri territoriali che provoca e il grande tema dell’invecchiamento della popolazione; l’occupazione dei giovani e delle donne e più in generale la loro valorizzazione; la qualità della vita, la sicurezza e la salute.

La forte connotazione cross-settoriale della nuova strategia emerge dalla scelta di identificare 4 drivers di cambiamento che si vanno ad intersecare con le filiere regionali per identificare specifici ambiti di innovazione:

- Sostenibilità ambientale ed economia circolare: con attività di progettazione che mirano all'efficientamento delle risorse e della simbiosi industriale, nonché in merito alla transizione energetica e al tema della sfida dell’idrogeno;

- Tecnologie dell’informazione per l’industria e la società: un focus è stato destinato alle tecnologie chiave per il cambiamento, dall'industria 4.0 all'industria 5.0. Temi di particolare rilievo sono il settore ICT pugliese e le leve per la transizione digitale;

- Scienze della vita e tecnologie per la salute: riguarda le iniziative volte allo sviluppo di tecnologie chiave per il cambiamento, verso una medicina centrata sul paziente;

- Crescita Blu: la strategia include lo sviluppo dell'economia del mare (con le sue infrastrutture) a causa della "vocazione marinara" della regione, che può vantare 865 km di costa.

SmartPuglia 2030 - inoltre - definisce una nuova articolazione delle filiere regionali dell'innovazione, approfondendo per ciascuna di esse i punti di forza e di debolezza, le opportunità di sviluppo e le leve a sostegno della competitività e dell'innovazione. Un processo che tiene conto della lettura dei dati relativi alla partecipazione ai bandi regionali, e alle analisi economiche sull’andamento dei diversi settori industriali. La nuova articolazione è dunque la seguente:

- Manifattura sostenibile: comprende la meccanica avanzata, l'elettronica, l'automazione/automotive, l’aerospazio, l’agroalimentare, il sistema casa, e il sistema moda;

- Salute dell’uomo e dell’ambiente: include l’Industria della salute e dei servizi sanitari, i sistemi energetici e ambientali;

- Comunità digitali, creative e inclusive: contiene le industrie culturali - creative e del turismo - ed i servizi avanzati.

Accanto ad una declinazione tematica delle priorità, la nuova S3 individua le leve di policy da attivare trasversali rispetto alle filiere e che sono articolate in tre ambiti principali: rafforzamento delle capacità di innovazione in particolare delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, promozione del trasferimento tecnologico per le PMI, proiezione internazionale del sistema innovativo regionale, attrazione di nuovi investimenti innovativi; rafforzamento delle competenze, in particolare competenze per l’innovazione aperta e interattiva, capacità di innovation management nelle PMI, upskilling delle competenze nelle PMI e reskilling per la S3; governance e networking con il rafforzamento della governance multilivello, della dimensione di rete del sistema innovativo regionale, domanda pubblica di innovazione, potenziamento delle infrastrutture chiave.

L’attuazione della SmartPuglia 2030 viene assicurata in primo luogo dal Programma Regionale Puglia (PR) FESR-FSE+ 2021-2027 che punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale in grado di coniugare l’ampliamento e il rafforzamento della base produttiva, l’innovazione tecnologica, ambientale e sociale, la maggiore attrattività e apertura internazionale.

Una forte connotazione internazionale

Il percorso di attuazione delle strategie regionali, attraverso la partecipazione della Regione Puglia ai Programmi Europei di Cooperazione Territoriale nelle programmazioni precedenti, ha significato il consolidamento di partnership strategiche con attori e interlocutori pubblici e privati, tanto da diventare un punto di riferimento istituzionale nella governance della cooperazione territoriale euro-mediterranea (transfrontaliera, transnazionale, regionale, strumento europeo di vicinato ENI, strumento di pre-adesione IPA). La Regione, del resto, ha da sempre favorito il dialogo e creato reti tra attori nazionali, regionali e locali, per promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale armonioso nella regione euro-mediterranea.

Anche Smart Puglia 2030 conferma la proiezione della Puglia verso il bacino del Mediterraneo e i Balcani, individuando allineamenti tra aree e filiere con Piattaforme Tematiche S3, European Strategic Cluster Partnership, Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e Fondi diretti europei (Horizon Europe, Digital Europe 2021-2027, InvestEU 2021-2027, Creative Europe 2021-2027, LIFE 2021-2027 e Meccanismo per collegare l'Europa).

La strategia mira a rafforzare ulteriormente la connessione tra gli interventi attuati con tutti i Fondi Strutturali e l’ampia gamma dei programmi europei (di tipo diretto) oltreché i programmi di cooperazione territoriale. Un contesto europeo maggiormente favorevole alla creazione di nuove collaborazioni, rappresenta - tra l'altro - un’opportunità enorme per il territorio.

In particolare, l’attuazione di sinergie potrà rispondere ai seguenti obiettivi: il rafforzamento del posizionamento delle filiere regionali all’interno delle catene globali del valore europeo; la moltiplicazione degli investimenti in ricerca e sviluppo con un impatto sulla regione; il sostegno alle idee migliori attraverso il ciclo di innovazione o lungo la catena del valore per farle giungere sul mercato; nonché il rafforzamento e l'attivazione dei collegamenti tra tutti gli attori dell’ecosistema di Ricerca e Innovazione.

In continuità con il recente passato

Il documento appena descritto fa parte di un percorso che si è strutturato dopo la precedente Smart Puglia 2020, strategia approvata dalla Regione nel 2014.

Nel precedente periodo di programmazione 2014-2020, attraverso la S3 il sistema regionale ha messo in campo una rilevante massa di risorse e di investimenti, grazie a un ampio quadro di interventi. Esso includeva delle misure a sostegno degli investimenti promossi da Grandi Imprese (Contratti di programma), a favore delle PMI con programmi integrati di investimento produttivo e spese in ricerca e sviluppo (PIA medie e piccole imprese), e misure a sostegno della collaborazione tra sistema della ricerca e imprese (Innonetwork). Oltre a queste, sono stati inclusi anche dei progetti pilota di sperimentazione per soluzioni innovative con il coinvolgimento degli utenti finali e dei laboratori di ricerca (Innolabs). A completare il quadro, vi sono state - poi - azioni mirate a sostenere e rafforzare la dotazione di servizi per la gestione di processi di innovazione (Innoaid e Innoprocess).

Per comprendere meglio l'attuazione di Smart Puglia 2020 è opportuno segnalare i risultati conseguiti attraverso gli strumenti utilizzati:

- Innonetwork: ha previsto investimenti per 74 milioni di euro, di cui 50 milioni destinati ad agevolazioni, per ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, oltreché di nuovi prodotti e servizi;

- Innolabs: 40 milioni di investimenti, di cui 23 milioni destinati alle agevolazioni, hanno contribuito alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale;

- Innoaid: sono stati attivati ben 53 progetti da altrettante imprese, per un totale di 5,1 milioni di euro di investimenti, sostenuti per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese. Da questa somma, 2,4 milioni sono stati destinati ad agevolazioni;

- Innoprocess: sono state finanziate 388 imprese per un investimento complessivo di 32 milioni di euro;

- Estrazione dei Talenti: con un investimento di 3,2 milioni di euro ha visto l'attivazione di 25 Factory che hanno fornito percorsi innovativi e personalizzati di accompagnamento e accelerazione a 174 team di aspiranti imprenditori con progetti nell’ambito delle aree prioritarie di innovazione della S3;

- PIN - Pugliesi innovativi: iniziativa rivolta ai giovani per la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi ad alto potenziale di sviluppo locale e con buone prospettive di consolidamento, rafforzando le proprie competenze. Sono stati finanziati 529 progetti per una somma di investimenti pari a 14,6 milioni di euro.

Accanto ad un’analisi complessiva delle dinamiche attivate nei diversi ambiti di intervento, emergono anche alcune specificità derivanti dall’incrocio tra aree di innovazione e singole azioni di attuazione della Strategia:

- I Contratti di Programma rappresentano il principale strumento agevolativo regionale per l’attrazione degli investimenti da parte di grandi imprese, a capitale sia italiano che estero, per nuove unità produttive principalmente nelle seguenti filiere: beni strumentali e innovazione sociale, aerospazio, trasporti, altro manifatturiero, medicale - salute e farmaceutico, e ambiente. E' stata rilevata anche una forte partecipazione di imprese che appartengono a comparti particolarmente innovativi come la produzione di software, consulenza informatica e attività connesse. In totale, nell'ambito di SmartPuglia 2020, i Contratti di Programma hanno finanziato ben 115 aziende per 2 miliardi di euro (di cui 799 milioni di agevolazioni).

- I PIA per piccole e medie imprese si caratterizzano per la presenza di un programma di investimento produttivo integrato, con investimenti in ricerca e sviluppo oppure con l’industrializzazione dei risultati derivanti dalle attività di ricerca precedentemente svolte. Si tratta, pertanto, di progetti la cui composizione può essere ulteriormente valorizzata dagli investimenti aggiuntivi in innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione. Anche in questo caso vi è una particolare attenzione a filiere ad alto contenuto tecnologico (altro manifatturiero e beni strumentali) e a comparti particolarmente innovativi. Le medie imprese finanziate da questi strumenti sono state 84 con 125 progetti attivati, per 589 milioni di euro (di 385 milioni di agevolazioni); mentre le piccole imprese beneficiarie sono state 126 per 191 progetti. In questo caso, sono stati investiti 483 milioni (di cui 387 milioni di agevolazionI).