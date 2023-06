Tecnologia e disabilità, quando l'innovazione può eliminare le differenze

La tecnologia può migliorare la vita delle persone con disabilità e rendere semplici piccoli gesti altrimenti difficili se non impossibili. Per dirla con Bebe Vio, vero faro per le persone diversamente abili, "essere speciali significa riuscire a far capire che il tuo punto debole diventa quello di cui vai più fiero". E sembra anacronistico che in un tempo in cui con l'intelligenza artificiale si inizia a poter fare quasi tutto, la società in cui viviamo sia ancora oggi troppo spesso fatta solo su misura delle persone normodotate.

Le interfacce che consentono a una persona con disabilità di interagire in modo immediato ed efficace con l'ambiente e con gli altri individui sono generalmente poche e inadeguate. Ribaltare questa visione e abbattere le barriere per rendere il mondo un posto per tutti è la sfida di BionIT Labs, un'azienda del Salento, con sede a Soleto, che lavora nell'ambito dell'integrazione uomo-macchina, applicando le tecnologie informatiche alla bionica per trasformare le disabilità in nuove possibilità. Per farlo, gli ingegneri della start up pugliese - su un'idea del Ceo Giovanni Zappatore - hanno creato Adam's Hand, una mano bionica completamente adattiva, che si adatta dunque agli impulsi muscolari di ogni paziente.

"L'intento delle tecnologie innovative - racconta Cristina Longo, marketing & communication manager di BionIT Labs - è quello di creare, sperimentare e poi attuare metodi sempre più avanzati per migliorare il mondo che ci circonda".

Costruita con tecnopolimeri avanzati e un nucleo in acciaio inossidabile, Adam's Hand è in grado di resistere in sicurezza a ogni tipo di sollecitazione e permette che le dita si adattino automaticamente alla forma e alla dimensione degli oggetti per rendere ogni movimento naturale e semplice e consentire agli utenti totale autonomia. Il tutto potenziato dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che guiderà ogni utente durante tutto il processo di apprendimento, grazie a una procedura di calibrazione che adatterà il dispositivo al proprio tono muscolare.

Integrazione, innovazione, creatività e desiderio di continui miglioramenti sono alcuni dei punti focali dell'azienda, composta oggi da un team di 30 professionisti, dagli ingegneri meccanici a quelli elettronici, passando per gli informatici, i biomedici, i designer grafici e gli esperti di finanza, vendite e marketing. Un team unito ed esperto che lavora ogni giorno per migliorare la vita delle persone con disabilità. Obiettivo per il futuro, quello di espandersi ulteriormente, aprendo già a partire dal prossimo anno una sede commerciale negli Stati Uniti.

Il tutto per far crescere una visione. E, in fondo, si sa: la vera disabilità è negli occhi di chi la guarda.