Releaf Bag, la startup ucraina che realizza sacchetti di carta dalle foglie cadute dagli alberi

Ogni anno, oltre 7,3 milioni di ettari di foreste vengono abbattuti per la produzione di carta, il che significa distruggere l'equivalente di 20 campi da calcio al minuto. Questo comportamento sta avendo un impatto devastante sulla nostra fonte di ossigeno numero uno: gli alberi.

Per far fronte alla problematica della deforestazione, nel cuore dell'Ucraina, Valentin Frechka e Aleksandr Sobolenko hanno fondato Releaf Bag, startup che potrebbe aiutare a preservare le foreste del nostro pianeta, grazie allo sviluppo di un metodo innovativo per la produzione della carta che utilizza come materia prima le foglie.

Da rifiuto biologico a materia prima sostenibile

Quando si accumulano nelle città, le foglie degli alberi sono considerate "rifiuti biologici". Per smaltirle di solito vengono bruciate, rilasciando nell'atmosfera emissioni di monossido di carbonio e di altri gas nocivi, danneggiando, di conseguenza, la salute umana e l'ambiente.

Releaf Bag ha riconosciuto il potenziale inutilizzato delle foglie, trasformandole da un "rifiuto" in una preziosa risorsa che verrà utilizzata per realizzare della carta ecologica destinata alla produzione di sacchetti green.

Il ciclo di produzione dell'innovativa startup ucraina, è un esempio di ingegnosità ecologica. Dopo essere state raccolte dai centri urbani, le foglie vengono pulite e granulate, così da poter essere stoccate per lunghi periodi. Successivamente, vengono lavorate fino ad ottenere una fibra speciale che costituirà la base per la creazione della carta. Infine, la carta viene fustellata per ottenere i sacchetti.

Foglie vs legno

La carta ricavata dalle foglie rappresenta una vera e propria svolta nel settore, offrendo una serie di vantaggi significativi rispetto alla carta tradizionale ottenuta dal legno.

Innanzitutto, la sua produzione elimina la necessità di abbattere alberi per ottenere la materia prima necessaria. Questa scelta non solo preserva le nostre preziose risorse forestali, ma riduce anche l'impatto negativo sulla biodiversità e sull'ecosistema.

Un altro aspetto notevole è la rapidità di degradazione: mentre la carta tradizionale può impiegare fino a 270 giorni per degradarsi completamente, la carta ottenuta dalle foglie si scompone in soli 30 giorni. Questo significa che i rifiuti di carta prodotti con questa lavorazione diminuiscono drasticamente, contribuendo a ridurre l'accumulo di rifiuti nell'ambiente.

Inoltre, a differenza della carta tradizionale, che spesso impiega composti chimici dannosi come zolfo e cloro, la produzione della carta Releaf evita completamente l'uso di tali sostanze nocive. Ciò garantisce una produzione ecologica e una carta più sicura per l'ambiente e la salute umana.

Infine, uno degli aspetti più rilevanti è la notevole riduzione delle emissioni di CO2: questa tecnologia innovativa è in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 78% rispetto alla produzione di carta tradizionale. Questo risultato non solo aiuta a combattere il cambiamento climatico, ma rappresenta anche un importante passo avanti verso un'industria della carta più sostenibile ed ecologica.

Il futuro della carta

Mentre il mondo si sforza di affrontare le sfide ambientali, aziende come Releaf Bag ci ricordano che l'innovazione e la sostenibilità possono andare di pari passo. È auspicabile che altre realtà simili a Releaf Bag possano nascere e prosperare, portando avanti la missione di proteggere il nostro pianeta attraverso soluzioni creative e responsabili. Solo attraverso un impegno condiviso verso la sostenibilità e l'innovazione ambientale, infatti, potremo garantire un futuro migliore per le generazioni future.