Ricarica attraverso l’aria: la rivoluzione Xiaomi

E se per ricaricare lo smartphone non servisse più caricabatteria, filo e presa? Con Mi Air Charge, tecnologia innovativa mostrata da Xiaomi, questo sogno sembra davvero possibile. Semplice, veloce e poco dispendioso, il metodo di Mi Air Charge si basa su una torre di ricarica remota che integra 5 antenne a rilevamento di fase e altre 144 antenne che trasmettono onde millimetriche mediante la tecnologia beamforming.

In questo modo viene concentrato il segnale wireless verso lo smartphone, che a sua volta conta su 14 antenne per ricevere le microonde, convertite da un circuito raddrizzatore in energia elettrica così da avviare la carica della batteria. In poche parole, la ricarica del proprio smartphone avverrà a distanza attraverso l’aria.

Mi Air Charge: Rivoluzione in corso

Una rivoluzione che a dire il vero ha già preso piede, ma con alcuni limiti: al momento infatti la ricarica a distanza di Xiaomi può caricare a 5 watt un dispositivo in un raggio di alcuni metri, riuscendo a supportarne diversi in simultanea (non solo smartphone, ma anche fitband, smartwatch, lampade, speaker e gli altri wearable progettati col supporto necessario e senza il ricorso ai cavi).

Per la rivoluzione totale c’è ancora da aspettare: Xiaomi ha affermato che i prodotti Mi Air Charge non arriveranno nel 2021, e inoltre non esiste una possibile data per il lancio commerciale della tecnologia. A questo si aggiunge l’oggettiva lungaggine della burocrazia, con le diverse certificazioni, soprattutto di sicurezza, che dovranno essere emesse per far circuitare in modo commerciale i prodotti.

Il futuro è minimal

Il cambiamento domestico di questa portata risiede nel fatto che, secondo molti esperti del settore, presto i tipici dispositivi da salotto, tra cui speaker, lampade da scrivania e altri piccoli prodotti per la smart home, saranno progettati tutti con un supporto a questo tipo di tecnologia. Non esisteranno più cavi e le nostre abitazioni saranno completamente wireless. A dimostrazione di come la semplificazione sarà la via da perseguire per il futuro.