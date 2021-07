Il caso Sharewood: supporto ai viaggiatori

Che il mondo del turismo e dei viaggi sia stato (e forse non si è del tutto ripreso) uno tra i più colpiti dalla pandemia da Covid-19 non è certo un segreto. Il caso Sharewood e la sua evoluzione apre però a un’analisi molto interessante.

Creata iniziamente per il noleggio di strutture per esperienze outdoor, Sharewood è oggi una piattaforma che supporta i viaggiatori responsabili, da coloro che vogliono scoprire i percorsi in natura a quelli che preferiscono degustare i piatti del territorio, che rispettano i costumi, la cultura e gli stili di vita locali.

Come? Selezionando i migliori partner locali italiani da anni e lavorando assieme a loro per coinvolgere il pubblico e creare la vacanza dei sogni. Il team di Sharewood è a disposizione dell’utente per personalizzare la propria avventura, non solo in Italia.

Un linguaggio easy-friendly

“Non pensare alla meta, chiudi gli occhi e pensa a come ti vuoi sentire durante il viaggio, Sharewood è nata per regalarti esattamente queste sensazioni”. Questo il credo di Sharewood (partner ufficiale, tra gli altri, di Lifegate) che, con un tono decisamente easy-friendly si rivolge all’utente quasi accompagnandolo nella volontà di offrirgli il servizio migliore. Itinerari food, itinerari mare, trekking e montagna, lago. E anche iniziative decisamente originali, come ad esempio “Viaggi in Musica”, che unisce l’atto di viaggiare a quello di assistere a live esclusivi o iniziative musicali. Il tutto a un prezzo decisamente vantaggioso.

Sharewood si può anche regalare: attraverso una Gift Card, per se stessi o per gli altri. Valide per un anno, le Gift Card hanno un valore dai 100 ai 1000 euro, a seconda del luogo di destinazione.

Sostegno al turismo italiano

Di certo, uno dei punti di forza risiede nella volontà di sostenere il turismo italiano e l’economia locale. Tendenza già verificatasi durante l’estate 2020, che ha visto un incremento notevole dei soggiorni nazionali o addirittura a sola dimensione regionale. In tal senso, il catalogo di Sharewood si presenta come uno dei più ampi possibili per scoprire l’Italia.

E il viaggiatore è sempre stato al centro dell’attività di Sharewood, anche nei mesi più duri dell’emergenza pandemica. Nel 2020 è stato creato e diffuso un volume intitolato “Le meraviglie dell’Italia” che ha raccolto in un e-book di 49 pagine luoghi, esperienze e storie dei partner che collaborano con la start up di viaggio e che rappresentano il meglio della proposta turistica nel nostro paese. Dall’Alto Adige alla Sardegna, dal lago alle vette più impervie, attraverso immagini e parole, il volume vuole regalare emozioni ancora forti a chi ama viaggiare. E tornerà a farlo, anche all’estero.