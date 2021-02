Il trend topic del 2021: la Sostenibilità

L’anno appena trascorso è stato indubbiamente uno tra i peggiori sotto l’aspetto economico e sanitario dal secondo dopo guerra, ma la crisi globale ha sottolineato come sia necessario un netto cambio di abitudini, soprattutto a livello industriale.

La necessità di abbandonare i vecchi e inquinanti impianti di produzione, a favore di sistemi green è ormai chiara a tutti, e aziende, governi e investitori sono tutti focalizzati su questo principio: Ecosostenibilità.

Il principio delle zero emissioni nette, ossia l'impegno secondo cui le emissioni di CO2 non devono superare quelle rimosse dall'atmosfera, è diventato il fulcro degli sforzi tecnologici ed economici.

Indubbiamente questo slancio verso la cosiddetta neutralità carbonica sarà caratterizzato da importanti e profondi cambiamenti, sia per le aziende, che per gli investitori.

Larry Fink, CEO di BlackRock, una tra le più grandi società di investimenti mondiali, attraverso le sue annuali lettere, sottolinea con forza la necessità di velocizzare le politiche green.

I TEMI CHIAVE

Come sottolinea Fink i temi più importanti del 2021 saranno:

Riorientare gli investimenti verso politiche green: ossia muovere i capitali investiti verso nuove tecnologie ad emissioni zero.

Le grandi opportunità della transizione energetica: quando avviene un’innovazione tecnologica avere un piano a lungo periodo rappresenta un enorme vantaggio, poiché consente alle aziende di creare un’economia più resiliente e a vantaggio di più persone.

L’importanza della condivisione dei dati: ciò consente di valutare i rischi della sostenibilità per poter comprendere se il modello di business di un’azienda è compatibile con un’economia a zero emissioni.

La connessione con i clienti: perché la capacità di creare valore per la comunità di riferimento deve rimanere sempre il tema centrale.

L’ALTA FINANZA VERSO IL CAMBIAMENTO

L’economia a zero emissioni nette sta diventando il tema centrale dell’alta finanza.

La pandemia ha evidenziato come sia necessario invertire la tendenza, ha gettato nuove basi per un nuovo corso dell’industria pesante e le statistiche dimostrano sempre una maggiore richiesta di fondi per lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie sostenibili.

A livello europeo nel 2020 sono stati creati 505 nuovi fondi azionari, bilanciati e obbligazionari dedicati allo sviluppo di tecnologie sostenibili.

BlackRock, nelle parole del Ceo Larry Fink si impegna ad essere al fianco degli investitori.

Le possibilità che potrebbe offrire il mercato infatti potrebbero rivelarsi come il centro di ingenti investimenti economici nel futuro più prossimo.

Se BlackRock consiglia ai suoi investitori di finanziare la ricerca nel campo delle tecnologie sostenibili, potrebbe essere l'inizio di una corsa alle politiche green che consentirebbe di invertire la tendenza e procurare enormi benefici al nostro pianeta e di riflesso a noi stessi.