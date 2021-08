Technogym, una vita in digitale

Nell’ultimo anno, complice il lockdown per il Covid-19 e la conseguente interruzione di attività aggregative, si è verificato un boom dell’home fitness, che ha ampliato in maniera concreto il numero di appassionati. Gli esperti però precisano: l’home fitness non è certo il sostituto del fitness abituale frequentato in palestra e non mira a “rubare i clienti”. Tutt’altro: in futuro le persone vivranno il fitness in maniera ibrida, alternando allenamento a casa e supervisione del personal trainer.

Lo sa bene Technogym, leader mondiale nel mondo del fitness da quasi quarant’anni, e il suo fondatore, Nerio Alessandri, da sempre sostenitore di valori quali innovazione e cambiamento. “Le persone hanno voglia di rimettersi in moto, andranno in palestra quando avranno voglia di socializzare, di varietà di attrezzatura o di trovare trainer professionisti, ed allo stesso tempo si alleneranno nel comfort della propria casa in altri momenti”, ha affermato l’imprenditore nato a Cesena nel 1961.

La nascita di Technogym

Negli anni Ottanta Alessandri era un progettista meccanico in un’azienda di Cesena. Nel frattempo in Italia nascevano le prime palestre, che erano dei semplici scantinati fatiscienti per body builder e culturisti che si allenavano con attrezzi rudimentali. Osservando questo mondo, Alessandri pensò di applicare le sue competenze meccaniche, la tecnologia al settore del fitness.

Così iniziò a disegnare e costruire attrezzi da palestra più facili da usare, più belli, e dotati di design e comfort per coinvolgere non solo il culturista, ma anche l’appassionato generico. Oggi quell’intuizione si è rivelata vincente: l’azienda è leader del settore, da sette edizioni Fornitore Ufficiale dei Giochi Olimpici e partner di squadre campioni dello sport in ogni parte del mondo.

I primati di Technogym

Ma Technogym ha un altro primato di cui vantarsi: nel 1996 ha fondato il Technogym System, un sistema di gestione di allenamenti personalizzati attraverso una chiavetta da inserire nell’attrezzo fitness. Una sorta di personal trainer meccanico nascosto all’interno dello strumento. È degli anni Duemila la completa rivoluzione: prima la televisione integrata dentro un attrezzo, poi la prima piattaforma cloud nel settore del fitness, infine la possibilità di accedere in modo diretto dai macchinari a video on-demand per allenarsi live. Un modo, quest’ultimo, per non rimpiangere le palestre.

L’uso sempre più innovativo della tecnologia a supporto dell’esperienza dell’utente è da sempre un punto saldo della filosofia di Technogym. Ci aspettiamo quindi per gli anni a venire novità sempre più dirompenti dall’azienda che ha cambiato per sempre il modo di concepire il fitness.