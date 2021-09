Car Thing, l’esclusiva autoradio firmata Spotify

Ha destato un forte clamore l’uscita di Car Thing, l’autoradio firmata Spotify e a disposizione solo per pochi utenti negli Stati Uniti. Un prodotto che si aspettava da almeno due anni, ma di cui ancora è poco chiaro se e quando arriverà sul mercato. “Say Hi to Car Thing”, così recita il sito dedicato.

Al momento, Car Thing è disponibile con un ordine da compilare riservato a un ristretto manipolo di utenti statunitensi abbonati a Spotify Premium, a cui verrà recapitato senza alcuna spesa se non quella di spedizione.

Come funzione Car Thing

Car Thing presenta un display touchscreen da 4 pollici sul quale è possibile scegliere cosa ascoltare. Lateralmente è presente una manopola per poter facilmente navigare all’interno del servizio, decidere una playlist o scorrere a un brano. Come la maggior parte dei dispositivi, Car Thing funziona anche attraverso i comandi vocali, permettendo l’attivazione con la frase “Hey Spotify” e dando la possibilità agli utenti di scegliere cosa riprodurre senza staccare le mani dal volante.

Sulla parte superiore sono disponibili quattro tasti mediante i quali sarà possibile ascoltare l’artista, la playlist o il podcast preferiti. Car Thing funziona solo se collegato via Bluetooth con il proprio smartphone, sia Android che iOS, su cui è presente l’app Spotify. Può essere utilizzato in qualsiasi automobile, l’unica necessità è legata all’alimentazione attraverso una porta Usb.

Un prodotto diverso

Il prodotto, dalle caratteristiche molto simili a Echo Auto, l’assistente vocale lanciato da Amazon, ha stupito tutti nella sua fruizione, più che esclusiva. Per coloro che non sono riusciti a entrare nella lista dei “prescelti” c’è una lista di attesa prima di poter acquistare Car Thing a 79,99 dollari.

Diversamente da sistemi quali Android Auto e Apple CarPlay, che prevedono una completa integrazione tra smartphone e altri device presenti in auto come display e radio, Car Thing offre solo i contenuti di Spotify. Da qui la scelta di creare tanta aspettativa in merito all’immissione sul mercato. È un dispositivo pensato per tutte quelle vetture che ancora non dispongono di un moderno sistema di infotainment. Staremo a vedere le prossime mosse dell’azienda svedese.