Una ricercatrice ha rivoluzionato le tecnologie esistenti per la produzione di pannelli solari

Il suo nome è Olga Malinkiewicz ed è una ricercatrice di origine polacca, specializzata in elettronica organica presso l'Università di Valencia. Dopo aver scoperto l’incredibile potenziale della perovskite, ha concentrato i suoi studi e le sue analisi su questo minerale e sulla sua applicazione nella produzione di celle solari.

Con la fondazione, nel 2014, dell’azienda Saule Technology, Olga Malinkiewicz ha riunito un team di 60 scienziati e ingegneri di tutto il mondo, che insieme hanno rivoluzionato le tecnologie esistenti realizzando un pannello leggero, flessibile, economico da produrre ed incredibilmente efficiente.

Si tratta di un metodo innovativo in grado di stampare pannelli solari sottilissimi e a basse temperature, riducendo i costi necessari per la produzione e lo spazio richiesto per l’installazione. Appaiono come dei fogli e la versatilità di questo design stampabile permette loro di essere utilizzati per ricoprire la superficie di qualsiasi oggetto, come ad esempio un computer o un’automobile.

Grazie all'impiego della perovskite, la cella solare non solo risulta più efficace del classico pannello in silicio (materiale principale utilizzato nel 95% dei pannelli solari) quando esposto ai raggi solari, ma è anche in grado di produrre energia da fonti di luce artificiale, permettendo così di "riciclare" l'illuminazione interna.

Il costo di questi pannelli si aggira intorno ai 50€ per ogni 1,3 metro quadro, e ognuno di loro è in grado di produrre energia per alimentare una postazione di lavoro per una giornata intera. I pannelli, inoltre, sono sempre attivi e produttivi, anche quando non sono investiti dalla luce diretta del sole.

Cos’è la perovskite

Scoperta nel 1839 nei Monti Urali da Gustav Rose, è un minerale di titanato di calcio caratterizzato da un'elevata variabilità chimica, che presenta una struttura cristallina in grado di assorbire facilmente la luce solare. Può incorporare diversi elementi, includendo anche varianti sintetiche cruciali per il settore fotovoltaico. Le perovskiti sono studiate per il loro ruolo nei processi geologici profondi e per le potenziali applicazioni tecnologiche, specialmente nell'ambito delle energie rinnovabili.

Per Olga Malinkiewicz, che lavora ogni giorno per la salvaguardia del nostro pianeta, il sogno più grande è continuare a studiare e sviluppare fonti di energia rinnovabili, in modo da trovare sempre più valide alternative a quelle di origine fossile.