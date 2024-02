5 trend tecnologici che rivoluzioneranno il 2024

Intelligenza Artificale Generativa, Quantum Computing, semiconduttori, batterie e tecnologie spaziali: sono questi i 5 tech trend che, secondo Capgemini, permetteranno di superare le sfide sociali, ambientali ed economiche che caratterizzeranno il 2024.

La società di consulenza, nel suo rapporto annuale “TechnoVision Top 5 Tech Trends to Watch in 2024“, ha infatti analizzato il panorama attuale per prevedere quali saranno le tecnologie che domineranno il mercato e proietteranno le aziende verso il futuro.

L'Intelligenza Artificiale Generativa

L'Intelligenza Artificiale Generativa, che sfrutta l'IA per dare vita a nuovi contenuti, è una tecnologia che ha già avuto un impatto significativo in diversi settori nei precedenti anni. Nel 2024 continuerà a evolversi, diventando più accessibile, versatile ed economica.

Una delle tendenze più importanti in questo campo sarà la diffusione di modelli di IA generativa più piccoli e efficienti dal punto di vista dei costi, in grado di essere eseguiti su dispositivi con capacità di elaborazione limitate, come i dispositivi mobili o i sistemi di edge computing.

Quantum Computing

L'informatica quantistica, che sfrutta le proprietà della fisica quantistica per eseguire calcoli molto più veloci di quelli possibili con i computer tradizionali, rappresenta una minaccia potenziale per la sicurezza informatica. Gli algoritmi quantistici potrebbero infatti essere utilizzati per rompere le attuali chiavi di crittografia, rendendo vulnerabili i dati sensibili.

La crittografia post-quantistica (PQC) è un campo di ricerca che si occupa di sviluppare nuovi algoritmi di crittografia che siano resistenti agli attacchi quantistici.

Nel 2024, si prevede che un nuovo standard per la PQC sarà pubblicato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti. Questo evento segnerà un importante passo avanti nello sviluppo della sicurezza informatica del futuro.

Le aziende e le organizzazioni pubbliche dovranno iniziare a prepararsi per la transizione alla PQC. Ciò potrebbe comportare l'aggiornamento delle infrastrutture di sicurezza informatica, la formazione del personale e la revisione dei processi aziendali.

Semiconduttori

I semiconduttori, che sono alla base di gran parte dell'elettronica moderna, stanno raggiungendo i loro limiti fisici. Nel 2024, si prevede che l'industria dei semiconduttori evolverà verso nuovi paradigmi, come l'impilamento 3D dei chip, le innovazioni nella scienza dei materiali e nuove forme di litografia.

Batterie

La mobilità elettrica è una delle tendenze tecnologiche più importanti del nostro tempo. Le batterie sono un componente fondamentale dei veicoli elettrici, e il miglioramento delle loro prestazioni e dell'efficienza è essenziale per la diffusione di questa tecnologia.

Nel 2024, si prevede che ci saranno importanti progressi nel campo: le aziende produttrici di batterie stanno investendo in nuove tecnologie, come le batterie allo stato solido, le batterie senza cobalto e le batterie a flusso. Queste innovazioni potrebbero rendere i veicoli elettrici più convenienti, efficienti e sostenibili.

Tecnologie spaziali

Nel 2024, l'umanità si appresta a tornare sulla Luna. Questo rinnovato interesse per le tecnologie spaziali è guidato da una duplice ambizione: da un lato, contribuire alle scoperte scientifiche e alla conoscenza del nostro universo; dall'altro, affrontare le sfide più critiche della Terra, dalla crisi climatica alla sicurezza nazionale.

Insomma, questo sarà un anno importante per lo sviluppo tecnologico, e sarà interessante vedere come queste tendenze si svilupperanno nel lungo periodo.