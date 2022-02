La tutela dell’ambiente entra a far parte della Costituzione italiana

In piena crisi climatica, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in ben due articoli della Costituzione italiana: l’art.9 e l’art.41, con esplicito riferimento – soprattutto nel primo dei due articoli citati – all’importanza della questione anche per le future generazioni. La Camera dei deputati ha quindi approvato definitivamente, con 468 voti a favore, uno contrario e sei astenuti, la proposta di legge che consiste nella modifica dei due articoli costituzionali.

Articoli 9 e 41 della Costituzione italiana

L’articolo 9 fa parte degli articoli cosiddetti “fondamentali” della Costituzione. Esso conteneva già, prima della modifica appena effettuata, temi come la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Con questa riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e degli animali.

L’articolo 41 invece riguarda in primis le attività economiche, collegandosi con questa modifica sempre di più alla teoria economica “Triple Bottom Line” o “Persone, Pianeta e Profitti" (PPP), elaborata nel 1994 da John Elkingtone. Secondo questa teoria le imprese dovrebbero puntare ai profitti necessari alla loro sopravvivenza e crescita, senza danneggiare il pianeta e la popolazione, elementi altrettanto altrettanto importanti per la sostenibilità nel tempo di qualsiasi impresa commerciale.

Piove troppo poco: l'Italia come un grande deserto?

La modifica ai due articoli della Costituzione italiana

I due articoli, il 9 e il 41, recitano ora così:

Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI.”

Articolo 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno ALLA SALUTE, ALL’AMBIENTE, ALLA SICUREZZA, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI.”

Come è possibile notare da subito, l’aggiunta della tutela dell’ambiente è stata effettuata in maiuscolo, per evidenziarne al meglio l’urgenza, oggi e per le generazioni future.

Dichiarazioni della Camera

In una nota, il presidente della Camera Roberto Fico, ha rivelato che “si tratta di un passaggio storico. Un segnale chiaro del Parlamento che dovrà essere un faro per il presente e il futuro del nostro Paese”. Dello stesso avviso la deputata Rossella Muroni di FacciamoEco: “questa riforma è un modo per indicare la direzione dello sviluppo sostenibile e riaffermare che mai più nessuno deve permettersi di chiedere agli italiani di scegliere tra lavoro da una parte e salute e ambiente dall'altra. Inoltre serve a ribadire che ecologia ed economia possono camminare insieme”.

Un cambiamento epocale e necessario, ribadito anche da Roberto Cingolani, ministro per la transizione ecologica: “Testimonio qui la presenza del governo che crede in questo cambiamento, grazie al quale la nostra Repubblica introduce nei suoi principi fondanti la tutela dell’ambiente”.