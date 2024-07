Dalla devastazione alla rinascita: Vaia, la start-up che rigenera le foreste

Nel 2018 la tempesta Vaia provocò 8 morti e la distruzione di decine di migliaia di ettari di foreste alpine. Un disastro ambientale senza precedenti che non poteva lasciare indifferenti. Di sicuro la questione ha molto turbato Federico Stefani, Giuseppe Addamo e Paolo Milan, amici dell’università e poi soci della startup Vaia avviata nel 2019 nel comune di Borgo Valsugana, in provincia di Trento. We face the matter, affrontiamo la questione: detto, fatto.

"La tempesta Vaia - chiamata cosi dall'Istituto Meteo dell’Università di Berlino, che si occupa di ricerca sul clima dando anche i nomi alle tempeste -, è stato un evento eccezionale che ci ha profondamente scossi. Per Federico, che ha dato il via al progetto Vaia, vedere rasi al suolo i boschi dove era cresciuto è stato uno shock tremendo. Di colpo ci siamo trovati a vivere un territorio deturpato a causa del riscaldamento del Mediterraneo a ottobre, uno degli effetti tangibili del cambiamento climatico in atto. Naturalmente ci siamo sentiti chiamati in causa: accadono eventi imprevedibili che influenzano il nostro territorio ed è stato inevitabile chiederci cosa potevamo fare.

Come vi siete conosciuti?

Ai tempi dell'università, io ero a Milano, Federico e Paolo a Ferrara. Ognuno di noi aveva un proprio lavoro, io a Roma in Coca Cola, Federico a Bruxelles per la Nato, mentre Paolo lavorava in Calzedonia. Nel 2020 ci siamo trasferiti tutti in Trentino e, una volta avviata Vaia, ci siamo trovato dinanzi a un bivio. Portare avanti la nostra start-up come fosse solo un bellissimo hobby, oppure dedicargli tutto il nostro tempo, le nostre risorse e le competenze acquisite, nonostante allora non fossimo ancora nemmeno trentenni, per farla diventare un modello rigenerativo. Non abbiamo avuto dubbi, Vaia è diventata la nostra occupazione a tempi pieno.

Una scelta forte.

Lasciare le nostre professioni non è stato semplice ma abbiamo creduto sin da subito che fosse importante creare un modello che rispondesse alle problematiche determinate da quella terribile tempesta dalla quale abbiamo deciso di prendere il nome. Quasi 40 milioni di alberi caduti, soprattutto abeti, avevano bisogno di avere una seconda vita. L'idea è stata quindi quella di realizzare un oggetto che da un lato fosse costruito con il legno recuperato dagli alberi caduti e dall'altro diventasse uno strumento per amplificare il nostro messaggio.

Una moderna cassa armonica.

Un oggetto simile era stato regalato a Federico da suo nonno. Da un ricordo al quale era molto affezionato, è nato Vaio, realizzato da artigiani locali con l'idea che, come detto, diventasse un elemento, anche simbolico, per amplificare la voce della natura e delle nostre coscienze per richiamarci tutti ai valori in cui crediamo. E per ogni Vaia Cube venduto abbiamo deciso di piantare un nuovo albero in Trentino per far rinascere le foreste.

Che tipo di riscontro avete avuto?

All'inizio è andato tutto benissimo, ma l'onda positiva non si è mai arrestata. Un anno dopo la tempesta il territorio del Triveneto ha accolto con grande entusiasmo il nostro progetto. La stampa nazionale ci ha riservato molta attenzione e Forbes, nel 2020, ci ha indicati come modello d'impresa sociale. Crediamo che il nostro sia un messaggio universale su come rispondere alle calamità naturali e come possano trasformarsi in un'occasione di crescita: questo è il pensiero che ha mosso ogni nostra azione.

Un segnale anche per non dimenticare.

Certamente, le notizie svaniscono in un lampo e le persone dimenticano. Da una parte occorre mantenere alta l'attenzione generale e dall'altra è indispensabile cambiare la narrativa. La nostra ambizione è che Vaia diventi un modello replicabile, attuabile in altri luoghi con altre materie. L'anno prossimo vorremmo andare in Puglia per dedicarci al problema degli ulivi devastati dalla Xylella, un problema che in quella regione ha avuto un impatto economico non indifferente.

Spesso si parla di molto prevenzione e molto meno di come affrontare i disastri ambientali.

La prevenzione è sempre importante ma occorre capire come gestire il dopo, come muoversi quando le catastrofi accadano. E visto che succede sempre più di frequente, a causa del climate change, bisogna agire senza lamentarsi. Ad esempio riciclando tutto il legno prodotto dalle catastrofi - che le industrie non utilizzano, non considerandolo idoneo alle loro produzioni - valorizzandolo e trasformandolo in una risorsa anche attraverso un simbolo di rinascita.

Un suono, quello del cubo di Vaia, che è arrivato lontano.

Abbiamo avuto modo di donarlo, tra gli altri, al Presidente Mattarella e a Papa Francesco. Io mi occupo di partnership e nel tempo abbiamo collaborato con la Bocconi, con Sony ma anche con artisti sensibili, come ad esempio Marco Mengoni ed Elisa, per realizzare prodotti brandizzati. Siamo attivi ormai da cinque anni e nel tempo molte persone ci hanno sostenuto nelle operazioni di piantumazione nell'arco dolomitico ma anche attraverso momenti simbolici in altre città d'Italia. Il 21 settembre ci sarà un evento a Folgaria, La foresta degli innovatori, durante il quale coinvolgeremo noti speaker interessati alle questioni ambientali e alla sostenibilità.

Le istituzioni come hanno accolto Vaia?

Siamo uno start-up a vocazione sociale che non si rivolge direttamente al settore pubblico. Dunque abbiamo avuto riscontri in termini di apprezzamento ma nessun aiuto di tipo economico. Per le piccole imprese non è mai facile portare avanti un modello etico, ma la strada che ci siamo imposti era quella che portava a dare un segnale, a raccogliere una sfida: restare qui e fare impresa invece di trasferirci all'estero.

Da siciliano è stata un doppia sfida.

Quello che ho trovato qui in Trentino è la volontà di prendersi cura del proprio ecosistema. Ho sempre amato il pensiero di Galileo Galilei: "Le cose sono unite da legami invisibili: non si può cogliere un fiore senza turbare una stella". La cura, la sensibilità di chi vive il bosco come una seconda casa riguarda tutti. Il Trentino mi ha dato la possibilità di prendermi cura della natura in generale. Io arrivo da una cultura differente dove non sempre c'è un'attenzione sufficiente rispetto ai problemi del territorio. Dopo la Puglia mi piacerebbe capire come affrontare la desertificazione in Sicilia.

Che riscontri avete avuto dalle nuove generazioni?

Sarà perché io mi sento vecchio dentro, ma continuo a fidarmi di quanto diceva Fabrizio e André: "I giovani non vengono compresi perché devono essere storicizzati". In ogni caso hanno una grandissima attenzione rispetto alle sfide ambientali che ci aspettano nonostante stiano vivendo un'eco-ansia alimentata dai segnali negativi che ricevono e dalla sfiducia, comprensibile, nel mondo.

I temi ambientalo sono spesso inquinati dall'ideologia.

Sì, una volta c'era modo di informarsi più attentamente. Oggi ci sono troppe notizie random e poche visioni unitarie. Ci si informa su tutto e su niente, perché non si arriva mai in profondità, tutto rimane in superficie. La cosa di cui andiamo fieri è che Vaia sta provando a raccontare la realtà in modo differente, partendo dalla responsabilità delle proprie azione, del fare, dalla voglia di mettersi in gioco provando a proporre soluzioni. In Sicilia si usa dire che chi mangia fa molliche, che in altre parole vuol dire che chi agisce magari sbaglia ma intanto non si è rassegnato. L'azione fa la differenza e ciò che ci auguriamo è che il nostro strumento possa essere contagioso. Da tante piccole azioni nascono grandi cose. Meglio essere criticati, anche a noi è accaduto, che restare immobili.

E dunque Vaia crea e supporta ogni giorno un business sostenibile e replicabile in diversi luoghi, basato sulla valorizzazione del territorio, delle comunità locali e delle persone, nel rispetto della natura. Una sfida basata sul continuo sviluppo di nuovi progetti in costante ascolto delle necessità di un tempo nuovo in costante mutazione.