«Vi racconto cosa vuol dire essere uno startupper»: quando le buone idee passano per le aziende di valore

Preincubazione di una startup, idea validation, economia circolare, valore e conoscenza. Sono i temi che per noi di GameChangers fanno rima con cambiamento. Un cambiamento per una nuova ripartenza tutta italiana. Ad Umberto quell'idea sembrava un po' "fumosa" ma qui di fumo ce n'è ben poco - dato che di carbon neutral si parla.

Spazio alle idee: la fase di preincubazione di una startup

Pronti si parte. E' il primo pensiero che ci balena solitamente per la testa quando pensiamo di aver trovato un'idea rivoluzionaria per il nostro nuovo business. Fermi tutti invece, perché prima di partire per la nostra Iliade imprenditoriale, fatta di lunghe e spesso tortuose avventure da startupper, per vedere all'orizzonte la nostra Itaca - e con essa i nostri sogni e le nostre idee trasformate in realtà - è meglio farsi qualche domanda prima di intraprendere il viaggio.

Il giovane startupper Umberto Napoli ha deciso di quindi di iniziare un percorso formativo con una delle più grandi aziende italiane e ne è nata - come ci racconta in questa video-intervista - FourGreen.

Guarda il video e la nostra intervista a Umberto Napoli, fondatore di FourGreen:

L' economia circolare spiegata bene

Che cosa significa economia circolare? Se ne sente parlare spesso ma non è sempre chiaro quale sia il suo reale beneficio. In realtà si tratta di qualcosa di molto concreto, ovvero un sistema chiuso dove tutti gli attori coinvolti nel modello di business si impegnano a non sprecare risorse e trasformano il sistema in un modello ecosostenibile. In poche parole significa reimmettere nel circuito delle azioni atte a preservare ciò che ci circonda. Umberto Napoli, cofondatore di FourGreen, studia questo importante sistema chiuso per il mondo della distribuzione food and beverage: obiettivo rendere la filiera più sostenibile.

A che punto siamo in Italia

La patria degli Alessandro Volta e dei Luigi Galvani - studiosi prima di Nikola Tesla dei fenomeni elettrici e di elettro-conduzione - continua a partorire tutti i giorni nuove idee sul tema economia circolare. Ed è proprio da qui che Eni ha deciso di mettere a servizio dei giovani startupper di domani tutto il suo know-how, fatto di energia e valore. L'azienda dal cane a sei zampe fondata da Mattei, apre le porte del suo sapere attraverso l’iniziativa Human Knowledge Lab di Joule, la scuola di Eni per l'impresa. Un percorso formativo gratuito che vedrà anche quest'anno diversi team da tutto il Bel Paese sfidarsi a colpi di idee (c'è tempo fino al 30 giugno per iscriversi). Così Eni, catalizzatore di innovazione nel segno della ripartenza, è pronta a ospitare, in un percorso full time gratuito di 7 giorni in partenza il prossimo settembre, chiunque voglia candidare un'idea imprenditoriale in ambito economia circolare, transizione energetica e sostenibilità.