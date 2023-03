Wiseair, la startup in grado di monitorare la qualità dell’aria

Tutto ha inizio nel 2019, quando quattro studenti di ingegneria del PoliMi (Paolo Barbato, Andrea Bassi, Fulvio Bambusi e Gaetaniello), conosciutisi durante il percorso di studi e inseriti nel percorso d’eccellenza Alta Scuola Politecnica dei Politecnici di Milano e Torino riservato ai migliori talenti, sono chiamati a sviluppare un’idea a partire da un presupposto: “Un problema che non si può misurare non si può risolvere”.

La soluzione a questo problema – o meglio, la misurazione a un problema, necessaria per la sua risoluzione – ha portato alla creazione di Wiseair, una startup focalizzata su temi attuali e propri delle smart city come innovazione tecnologica e sostenibilità.

Wiseair: monitoraggio della qualità dell’aria

Obiettivo della nascente startup è lo sviluppo un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria in tempo reale. In questo modo, è possibile avere accesso a dati locali di qualità dell'aria per prendere decisioni consapevoli da attuare nelle rispettive aree di competenza.

Per assolvere questo compito, Wiseair ha sviluppato un sensore fit-and-forget capace di arrivare ovunque: Wiseair permette ad ogni municipalità di scegliere gli inquinanti da tenere sotto controllo.

I sensori sono progettati per adattarsi ad ogni ambiente e possono essere installati in qualsiasi posizione. L'autonomia energetica è garantita grazie al pannello solare. Anche la stessa trasmissione dei dati è fluida e indipendente grazie a tecnologie wireless, sempre disponibili per poter studiare un dato ambiente.

Un rapporto esclusivo con il cliente

Una volta affidata la qualità dell’aria a Wiseair, l’amministrazione riceverà dei report periodici dai competenti data scientist, con risultati aggiornati e analisi specifiche del proprio territorio. Ogni report è unico e va a rispondere a domande che l’amministrazione può porre in prima persona, a testimonianza del rapporto unico e fidelizzato tra Wiseair e i propri clienti.

Wiseair infatti supporta l’amministrazione in ogni fase del processo decisionale. I consulenti Wiseair possono affiancare il Comune nella scelta delle migliori iniziative da implementare.