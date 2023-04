Le piante e i funghi comunicano nel Wood Wide Web

Anche le piante comunicano tra loro. E no, non si tratta di un film di fantascienza, ma di una fitta rete sotterranea che connette tutto l’ecosistema boschivo: il Wood Wide Web.

Così come il World Wide Web annulla le distanze tra le persone, il Wood Wide Web consente a funghi e piante di interagire, scambiare informazioni, segnalare eventuali pericoli.

Le piante e i funghi scambiano informazioni e nutrienti

Ciò che accade all’interno di questa rete può essere definito un mutuo scambio: attraverso la fotosintesi le piante producono i nutrienti necessari ai funghi; viceversa, i funghi restituiscono alle piante i composti di cui hanno bisogno, attraverso le radici.

A utilizzare per la prima volta l’espressione Wood Wide Web fu la scienziata canadese Suzanne Simard, che attraverso un esperimento dimostrò questo collegamento. Esponendo alcune betulle a radiazioni, si accorse che dopo due anni il carbonio radioattivo era penetrato negli alberi vicini.

Alcune piante, inoltre, sono legate a questa rete da un bisogno vitale. Non essendo in grado di compiere il processo della fotosintesi devono per forza nutrirsi attraverso di essa. In che modo? Secondo alcuni scienziati, il loro comportamento ricorda quello degli hacker, i pirati informatici che riescono a ‘bucare’ il sistema per trarne giovamento.

Le ipotesi degli scienziati

Il Wood Wide Web continua ad affascinare gli esperti e apre a nuovi interrogativi. Per esempio: esiste una forma di selezione parentale anche tra le piante, come accade nel mondo animale? Oppure si tratta di uno scambio che avvantaggia entrambi gli alberi ma in tempi diversi?

O ancora: è vero che soni i funghi a trarre i maggiori benefici? L’ipotesi vorrebbe dimostrare che sono questi organismi a sostenere le piante più giovani. Perché? Per avere successivamente a disposizione un albero che possa rifornirli dei nutrimenti di cui hanno bisogno.

Studiare il Wood Wide Web per essere più sostenibili

Continuare a studiare il Wood Wide Web è importante, perché ci potrà aiutare a capire meglio il funzionamento delle foreste e a operare in maniera sostenibile. Nuove scoperte potrebbe anche permetterci di ottenere colture più resistenti, senza il bisogno di ricorrere in maniera massiccia a prodotti di sintesi.