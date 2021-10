World Clean-up Day: una bella occasione per tutelare l'ambiente

Torna la campagna di sensibilizzazione #CAMBIAGESTO in altre 6 città italiane: l’ambiente ringrazia

Ecco una domanda facile facile: cos’è il littering? Se non ne avete idea, sappiate almeno che è qualcosa che riguarda tutti da vicino e che facciamo ogni giorno, senza saperlo, senza pensare alle conseguenze. Il littering non è nient’altro che un piccolo gesto che si fa ogni volta che si getta un rifiuto a terra invece che negli appositi cestini. Vale per tutto: cartacce, lattine vuote, bicchieri di carta, bottiglie di vetro, gomme da masticare... ma, soprattutto, mozziconi di sigaretta.

Piccoli rifiuti abbandonati che oggi pesano la bellezza di 2,01 miliardi di tonnellate ogni anno in tutto il mondo. Preoccupante, vero? Ebbene, le previsioni per il futuro sono anche peggiori: si stima che entro il 2050 il mondo genererà 3,4 miliardi di tonnellate di rifiuti all’anno. Ed è inutile voltare lo sguardo dall’altra parte e sperare che questa situazione si risolva da sola, perché purtroppo anche “dall’altra parte” troverete i rifiuti, perché questo è un problema che riguarda tutti, in un modo o nell’altro, tanto che la lotta a questo fenomeno è di livello globale.

A ricordarcelo ogni anno è proprio uno dei più grandi movimenti civici al mondo, il World Clean-up Day, che unisce ben 180 Paesi nell’intento comune di vivere in un mondo più pulito e libero dai rifiuti. Il World Clean-up Day di quest’anno si è tenuto pochi giorni fa, il 18 settembre, e anche l’Italia ha dato il suo contributo con tante iniziative all’insegna della tutela ambientale.

Per questo, anche #CAMBIAGESTO ha aderito al movimento. La campagna di sensibilizzazione, promossa e finanziata da Philip Morris Italia, ogni anno punta a stimolare la presa di coscienza individuale e collettiva sul problema dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta, sollecitando i fumatori adulti a modificare proprio il piccolo gesto del “lancio del mozzicone”, a favore di un più ecologico utilizzo di posacenere.

Proprio nel giorno dedicato alla pulizia del mondo, #CAMBIAGESTO, giunto alla 3° tappa nel 2021, ha portato il suo messaggio in 6 nuove città italiane: le principali piazze di passaggio di Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Ravenna hanno, infatti, ospitato i volontari delle associazioni Retake e Plastic Free, da sempre impegnate nell’ambito della tutela ambientale, che si sono prodigati per la durata di tutta la campagna 2021 nella raccolta di mozziconi e nella distribuzione di materiale informativo e di oltre 270.000 portamozziconi tascabili, messi a disposizione dei fumatori adulti .

Sensibilizzazione e azioni concrete, dunque, che hanno già portato ad un grande risultato nella tappa precedente. Grazie a una challenge, tutt'ora attiva, che prevede la collaborazione dei cittadini e la loro spontanea condivisione sui social dell’hashtag #CAMBIAGESTO, infatti, è stato attivato nei mari italiani il primo di tre Seabin, dispositivi in grado di ripulire le acque dai rifiuti galleggianti. La challenge è tutt’ora in atto e trovate tutti i dettagli sul sito di #CAMBIAGESTO. Condividete e...cambiate il mondo!

Ed eccolo qui, l’obiettivo finale di #CAMBIAGESTO: cambiare. Cambiare un’abitudine sbagliata, cambiare mentalità e coscienze, cambiare l’individuo per incentivare al cambiamento tutta la collettività. Insomma, in tre parole: cambiare il mondo.

E allora, adesso che avete capito cos’è il littering, prendetelo come un'ottima occasione per iniziare a cambiare le cose, perché è dai nostri piccoli gesti che comincia tutto: la presa di coscienza, la responsabilizzazione, l’azione concreta, il cambiamento epocale.