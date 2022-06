Oceani, una preziosa risorsa di cui prendersi cura

Gli oceani sono una risorsa eccezionale per tutto il Pianeta: ricchi di forme di vita e immense riserve di ossigeno, svolgono l’importante funzione di regolare il clima e rappresentano una notevole fonte di sostentamento.

Purtroppo, però, questa importante risorsa sta risentendo dello sfruttamento indiscriminato cui è stata, a lungo, sottoposta, nonché della poca attenzione riservata al suo equilibrio.

Ciò ha causato gravi danni agli ecosistemi marini, provocandone il degrado e minando la biodiversità.

Altra forte ripercussione è quella dovuta alle materie plastiche riversate nel mare che, deteriorandosi, diventano microscopiche; vengono, quindi, ingerite dagli animali, entrando a far parte della catena alimentare.

Per far fronte a tale situazione e cambiare, davvero, le cose, sono importanti le azioni di tutti, privati e aziende.

Capitan Findus è consapevole del fatto che il presente e il futuro degli oceani, nonché dell’ambiente, è nelle nostre mani.

La sostenibilità è un principio fondante della filosofia aziendale, per questo si impegna a ridurre la propria impronta ambientale, promuovendo e supportando iniziative e progetti volti alla cura dei mari e ad un tipo di sviluppo sempre più sostenibile.

Da tale volontà nasce Fish For Good, per il futuro degli oceani, progetto realizzato per garantire un’offerta attenta e responsabile, nel più totale rispetto dell'ambiente e delle persone.

L’iniziativa si basa, principalmente, su 3 principi fondamentali, 3 affermazioni che dichiarano l’impegno e il percorso di Capitan Findus nel perseguire i propri obiettivi: ‘garantiamo una pesca responsabile e trasparente’, ‘ci prendiamo attivamente cura degli oceani’ e ‘abbiamo a cuore l’ambiente’.

Parole chiave: trasparenza e responsabilità

Il primo principio recita: ‘Garantiamo una pesca responsabile e trasparente’.

Per poter offrire prodotti di qualità elevata nel pieno rispetto del mare e dei suoi equilibri, Capitan Findus si impegna a scegliere approvvigionamenti di pesce sostenibili certificati MSC ed ASC e a sostenere attivamente importanti progetti di miglioramento delle filiere di pesca nel rispetto degli standard di sostenibilità.

Ad oggi, oltre il 97% dei prodotti Capitan Findus è certificato, con l’obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2025.

Inoltre, per garantire la massima trasparenza in merito alla provenienza del proprio pescato, è possibile conoscere per ogni prodotto l’area di pesca grazie al Fish Finder, disponibile sul sito.

Oceani, un bene da preservare

Il secondo principio viene riassunto dalla frase ‘Ci prendiamo attivamente cura degli oceani’.

Fish For Good è anche la manifestazione di una particolare attenzione nei confronti della salute degli oceani, che sfocia in progetti concreti volti alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

Le iniziative riguardano diversi aspetti, tutti ugualmente importanti.



Tra i problemi più pressanti si annovera quello legato a plastica e microplastica, per la cui soluzione la tecnologia sta dando una mano.

Nel 2021, infatti, Capitan Findus ha adottato 10 Seabin© nei porti italiani, per proteggere i mari del BelPaese dall’inquinamento derivato da plastiche e microplastiche: in un anno sono state raccolte quasi 7 tonnellate di plastica, pari a 465mila bottigliette di acqua da 0,5litri.

Difatti, Seabin© è un cestino in grado di raccogliere i rifiuti che galleggiano in acqua di superficie.

La sua notevole efficacia è data dal fatto che può funzionare 24 su 24, avendo solo la necessità di essere svuotato periodicamente.



A questo strumento, si uniscono, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 2022, altri due innovativi dispositivi.

Il primo è il Trash Collec’Thor, il quale come Seabin©, attivo 24 ore su 24, è capace di raccogliere i rifiuti galleggianti, comprese microplastiche e idrocarburi. Trash Collec’Thor, però, è ancora più efficiente, potendo “catturare” fino a 100kg di rifiuti al giorno.

Il secondo è il Pixie Drone, il quale, telecomandato manualmente, è in grado di recuperare tutti i macro rifiuti galleggianti (organici, plastica, vetro, metallo), con una capacità di 160 litri.

Fish for Good significa, anche, monitorare e migliorare la propria efficienza: a tale scopo, Capitan Findus ha aderito, nel 2020, a GGGI (Global Ghost Gear Initiative), per affrontare il problema di «Ghost Gear» su scala globale (attrezzi da pesca dispersi in mare).

Alla fine del 2021, è stata completata una prima valutazione del rischio di perdita di attrezzi di pesca dei propri fornitori; il risultato ha dimostrato che circa il 99,6% del pescato ha un rischio basso o medio/basso che ciò avvenga. Questo, però, non basta: insieme a GGGI, è in via di sviluppo una strategia per intervenire sullo 0,4% di rischio.

Attenzione per il mare vuol dire attenzione per il Pianeta

Infine, il terzo e ultimo principio è: ‘Abbiamo a cuore l’ambiente’

La salute degli oceani passa dalla generale condizione dell’ambiente.

Per questo, il progetto Fish For Good estende la sua attenzione a tutto il pianeta, con l’impegno di minimizzare l’impatto ambientale.

Per raggiungere tale risultato, l'Azienda ha aderito alla campagna promossa dalle Nazioni Unite “Race To Zero” perseguendo, tra i vari obiettivi, quello di ridurre del 25% in termini assoluti l’emissione di gas serra entro il 2025 (base 2019).

Inoltre, l’Azienda si impegna nel prediligere materiale riciclabile per la realizzazione delle confezioni dei propri prodotti, impiegando, inoltre, carta proveniente da foreste gestite responsabilmente, nel rispetto delle certificazioni FSC e PEFC. Ad oggi, il 98% dei prodotti Findus sono realizzati con confezioni riciclabili.

Fish For Good rappresenta, quindi, un percorso articolato e un impegno concreto verso un sempre maggior rispetto degli oceani e dell’ambiente.