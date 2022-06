Forestazione: un'importante iniziativa punta a piantare nuovi alberi in tutta Italia

Sebbene per molti rappresenti una pratica piuttosto recente, utilizzata per cercare di contenere il riscaldamento globale, la forestazione ha origini ultracentenarie.

Se inizialmente, però, questa pratica veniva utilizzata per ricavare legname e carbone, al giorno d'oggi è uno degli interventi messi in atto per combattere l'inquinamento atmosferico e il conseguente aumento delle temperature medie globali.

Il ruolo fondamentale degli alberi

Gli alberi catturano l’anidride carbonica presente nell'atmosfera, migliorando la qualità dell'aria e riducendo gli effetti negativi sul clima e l'ambiente, oltre a favorire e proteggere la biodiversità di un intero territorio. Non dimentichiamoci inoltre "l'effetto barriera" derivante dalla forza delle radici che preservano il terreno dal rischio di frane e allagamenti.

In alcune zone del mondo la piantagione di intere foreste viene utilizzata per combattere la desertificazione, difendendo le città e prevenendo lo spopolamento di immense aree geografiche. Gli esempi più concreti in questo senso, sono le due "Grandi Muraglie Verdi" che stanno prendendo forma nel sud del Sahara e in Cina, ai margini del deserto del Gobi.

“Forestiamo insieme l'Italia” il progetto di forestazione alla portata di tutti

Conad sostiene la campagna di Rete Clima “Foresta Italia”, patrocinata dai Ministeri della Transizione Ecologica e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che prevede la piantagione di 1.000 alberi in ogni Regione italiana entro il 2023, per un totale di 20.000 nuove piante.



Nel solco dell’impegno strategico di Sosteniamo il Futuro, e per celebrare il proprio 60° anniversario, Conad vuole con questo progetto fare un piccolo regalo all’ambiente. Fino al 30 giugno, acquistando prodotti a marchio, ognuno di noi può partecipare all'iniziativa “Forestiamo insieme l'Italia” sostenendo la piantagione di 20.000 alberi.

Un impegno concreto per un futuro più verde e sostenibile. Per saperne di più basta recarsi nel punto vendita Conad più vicino o visitare il sito.