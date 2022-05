Il 5 Giugno si celebra il World Environment Day

Conosciuto anche con l’acronimo WED, il World Environment Day (Giornata Mondiale dell’Ambiente) si celebra anche quest’anno il 5 giugno. Tale ricorrenza è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1972 e celebrata, per la prima volta, due anni dopo con lo slogan Only One Earth (una sola Terra).

Dal 1974 a oggi sono stati coinvolti a partecipare alla Giornata Mondiale della Terra più di 100 Paesi, trasformando una semplice celebrazione in una piattaforma globale per la sensibilizzazione pubblica sul tema dell’ambiente.

World Environment Day 2022 in Svezia

Sarà la Svezia a ospitare l’edizione di quest’anno. Il luogo non è casuale: oggi ricorre infatti il cinquantesimo anniversario della Conferenza di Stoccolma del 1972, che ha sancito la creazione del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), un organismo che promuove lo sviluppo sostenibile e incoraggia l’attuazione dell’agenda ambientale.

Alla Conferenza di Stoccolma si è richiamata l’attenzione per la prima volta sul fatto che, per migliorare in modo duraturo le condizioni di vita, occorre salvaguardare le risorse naturali a beneficio di tutti. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una collaborazione internazionale, documentata dalla celebre Dichiarazione di Stoccolma sull’Ambiente Umano: un ambizioso piano d’azione che funge da guida per la conservazione dell’ambiente, articolato in 26 principi che riguardano l’essere umano e il suo rapporto con la Terra.

Per commemorare questo cinquantesimo anniversario, la Svezia ospiterà anche Stoccolma +50, riunione delle Nazioni Unite atta a discutere e riflettere sugli obiettivi previsti per l’attuazione dell’Agenda 2030.

Only One Earth, lo slogan-omaggio

Anche il tema di quest’anno è #OnlyOneEarth, omaggio allo slogan coniato cinquant’anni fa. Ma questo, oltre a celebrare la longevità della Giornata, è un monito per le generazioni presenti e future: oggi le risorse sono limitate e devono essere salvaguardate. È necessario quindi vivere in modo sostenibile rispettando la natura circostante.

I numerosi Overshoot Day (data che segna il momento in cui un Paese esaurisce virtualmente le risorse naturali a sua disposizione, cioè quelle che può rinnovare nel corso di un anno) che si succedono nel corso dell’anno quasi non fanno più notizia. In Italia quel giorno è arrivato il 15 maggio scorso, ma alcuni Paesi hanno iniziato già a sforare a Febbraio o Marzo. Segno che un cambiamento concreto deve essere attuato e al più presto.