Il caso HiveX: partire dai fiumi per ripulire gli oceani

Un progetto che potrebbe seriamente cambiare il corso degli eventi in tema di inquinamento ambientale. È HiveX, la piattaforma posizionata a ridosso della centrale idroelettrica di Voltabarozzo sul fiume Bacchiglione, vicino a Padova. Il progetto è partito da solo un paio di mesi ma ha un obiettivo straordinario: sfruttare le correnti per convogliare e raccogliere i rifiuti presenti nei fiumi prima che arrivino fino al mare.

Quando si parla di Oceani, li si vede molto spesso come qualcosa di lontano, che non riguarda tutti i cittadini del mondo. Eppure un progetto come HiveX può dare concretezza alla salvaguardia di questa immensa risorsa, spostando il problema più vicino a noi, rendendolo più facilmente visibile e raggiungibile.

Il progetto HiveX

Il progetto nasce grazie a due realtà imprenditoriali: Everwave, startup tedesca a vocazione sociale che si avvale della collaborazione di un team di scienziati, ingegneri e biologi marini e GROHE, che ha deciso di testare questa nuova tecnologia in Italia, dopo i successi in Cambogia, Slovacchia e Bosnia-Erzegovina in tema di raccolta di rifiuti.

Ma come funziona HiveX? Il sistema viene installato sui fiumi senza l’ausilio di reti o barriere coerentemente alla filosofia del progetto, ossia rendere il più basso possibile l’impatto sull’ambiente. A completamento dell’efficienza della piattaforma ci sono le collective boats: barche per la raccolta dei rifiuti che hanno principalmente due funzioni, da un lato, trasportano regolarmente a terra i rifiuti raccolti dalla piattaforma; dall'altro lato, raccolgono altri rifiuti che i droni scovano in punti critici, non raggiungibili dalla piattaforma.

All’origine del problema

“La nostra opera di sensibilizzazione è proprio questa, far vedere che il problema è a monte, ma molto più vicino a noi. È strettamente connesso ai nostri comportamenti anche in casa e nella vita di ogni giorno. Questo ci aiuta a capire fino in fondo che possiamo avere un ruolo attivo nella lotta agli sprechi e ai rifiuti”, ha affermato Domenico Rizzo, Direttore Marketing GROHE Italia.

A sottolineare l’entusiasmo di fronte a questa iniziativa è Clemens Feigl, CEO della start up tedesca: "Abbiamo deciso di andare all'origine del problema perché era molto più facile che non metterci a lavorare in mezzo all'oceano. Circa l'80 per cento della plastica che arriva agli oceani parte dai fiumi. E quindi è da lì che dovevamo iniziare”. Un approccio olistico, quello delle due aziende, che mira a considerare il problema alla sua origine e mira a non far chiudere gli occhi di fronte a una piaga devastante cui il nostro Pianeta sta facendo quotidianamente i conti.